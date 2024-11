L’inizio del 2021 è finora da dimenticare per il Crotone: dopo le 6 reti nella trasferta in casa dell’Inter, allo Scida il Crotone conosce l’undicesima sconfitta stagionale. Stroppa si affida ancora alla difesa a 3, con Magallan, Golemic e Cuomo. In avanti torna titolare Simy al fianco di Junior Messias. Nella Roma, Paulo Fonseca schiera titolare in attacco Borja Mayoral (risulterà il migliore in campo), con Dzeko in panchina

Parte subito forte la Roma

Nei primi 45 minuti non c’è storia: il Crotone fa molto possesso palla ma non riesca ad impensierire la difesa giallorossa. La Roma, invece, è concreta ed a tratti spettacolare. Già dopo 8 minuti la squadra della Capitale si porta in vantaggio: splendido aggancio volante di Mkhitaryan, cross nell’area piccola e gol di Borja Mayoral che appoggia alle spalle di Cordaz.

Crotone distratto

Gli squali soffrono molto gli attacchi dei giallorossi e la difesa a 3 della squadra di Stroppa viene messa a dura prova. Al 26’ per la prima volta i rossoblù si affacciano dalle parti di Pau Lopez: cross dalla destra di Pedro Pereira e colpo di testa di Simy che termina fuori, alla destra del portiere ospite. Al 28’ Messias si propone in avanti sulla sinistra, entra in area e conclude: il tiro viene respinto da Pau Lopez. Il pallone finisce tra i piedi si Simy che contrastato da Smalling calcia ampiamente a lato da ottima posizione.

Uno – due giallorosso

Al 29’ azione di ripartenza della Roma che trova l’esito migliore con il tiro dai 25 metri di Borja Mayoral: il pallone si insacca nel sette. Nulla da fare per Cordaz. Al 33’ Golemic atterra in area uno scatenato Borja Mayoral: calcio di rigore e giallo per il giocatore del Crotone. Dagli undici metri arriva il gol di Mkhitaryan che trova il suo ottavo gol stagionale. Nel finale di tempo ci prova ancora Borja Mayoral ma il suo tiro è smorzato e finisce nelle mani di Cordaz. Primo tempo pessimo per il Crotone che va al riposo sotto di 3 reti.

Secondo tempo

La prima vera occasione della seconda frazione di gioco arriva al 65’: Pellegrini servito da Cristante entra in area ma Cordaz è attento e stoppa il tiro del giallorosso.

Gol del Crotone

Al 70’ il Crotone ci prova con il colpo di testa di Messias ma Pau Lopez manda il pallone in calcio d’angolo. Dagli sviluppi del corner battuto da Messias arriva il colpo di testa di Golemic che sorprende Pau Lopez. Per il difensore del Crotone è il secondo gol consecutivo.

Crotone ancora sconfitto

Al 86’ la squadra di Stroppa prova a limitare i danni e Messias è protagonista di una bella azione che trova la risposta di Pau Lopez, sulla ribattuta arriva il tiro a botta sicura di Simy ma sulla linea salva Bruno Peres. Finisce qui. Il Crotone resta all'ultimo posto in classifica.

Il tabellino

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Cuomo; Pereira (45′ Vulic), Molina, Zanellato, Eduardo (58′ Riviere), Reca; Messias, Simy. A disp.: Festa, Crespi, Cuomo, Rispoli, Marrone, Rojas, Dragus, Crociata, Petriccione, Djidji, Siligardi. All. Giovanni Stroppa.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez (64′ Kumbulla); Karsdorp, Cristante (80′ Veretout), Villar, Bruno Peres; Perez, Mkhitaryan (64′ Pellegrini); Borja Mayoral (85′ Dzeko). A disp.: Farelli, Boer, Jesus, Diawara, Providence, Podgoreanu. All. Paulo Fonseca

MARCATORI: 5′, 30′ Borja Mayoral, 34′ rig. Mkhitaryan, 71′ Golemic

ARBITRO: Piccinini

NOTE: Gara giocata a porte chiuse. AMMONITI: Bruno Peres, Magallan, Golemic, Pellegrini