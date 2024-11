Alla corte di Davide Nicola l’attaccante croato, con il quale mancano solo i dettagli per riportarlo in Calabria. Contatto tra l’agente di “Fantantonio” ed il club pitagorico

Davide Nicola in panchina, Ante Budimir in attacco e Antonio Cassano in cabina di regia. Il primo, dopo aver attraversato l’Italia in bici, è pronto a ripartire dalla Calabria che raggiungerà tra qualche giorno dopo un pò di relax. Il secondo è atteso in città per la firma sul contratto, mancano solo i dettagli, che lo riporta a casa esattamente un anno dopo l’addio, destinazione Sampdoria. Club in cui il bomber croato non ha mai trovato spazio se non in un’amichevole contro il Barcellona in cui ha trovato anche il gol. Poi il buio, al pari del compagno in casacca blucerchiata per qualche mese Antonio Cassano, svincolato da gennaio e pronto a ripartire dalla provincia. Giocatore già corteggiato dal Crotone nelle ultime ore della sessione invernale di calciomercato. Allora non se ne fece nulla, adesso la trattativa potrebbe chiudersi positivamente. Cassano ha bisogno di nuovi stimoli e la Calabria, potrebbe essere la terra giusta. Il contatto c’è. L’offerta anche. Da limare solo le distanze. Sempre in entrata, il Crotone proverà a chiudere anche per Petkovic, difensore della Stella Rossa e per il pari ruolo Ibrahima Mbaye del Bologna.