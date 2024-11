Davide Nicola chiama a raccolta i tifosi per l’ultima e decisiva fase di campionato. Domenica la prima finale contro il Chievo, già battuto all’andata

Giornata di allenamenti a porte aperte per il Crotone che domenica sfida il Chievo Verona al “Bentegodi”. E’ la prima delle nove finali che separano i rossoblu da una clamorosa salvezza o da un dolorosa retrocessione. Tutto dipenderà dai Nicola boys che hanno ancora un paio di buone chance per avvicinare l’Empoli e poi giocarsi il tutto e per tutto nelle ultimissime gare di campionato.

Infermeria svuotata. Per l’allenatore rossoblù arrivano buone notizie dall’infermeria. Tornati regolarmente in gruppo Calitone, Tonev e Mesbah, con il terzino ex Milana che ha smaltito, dunque, l’affaticamento muscolare che lo aveva tenuto ai box gli ultimi allenamenti. Differenziato, invece, per Ceccherini.

Dal primo successo alla prima gioia esterna? Un girone fa contro il Chievo il Crotone mise in cassaforte il primo successo in serie A. Decisero la sfida Trotta e Falcinelli. Gli uomini chiamati a colpire e ad affondare gli scaligeri ancora una volta. Questa volta in trasferta. Lì dove gli squali di Calabria non hanno ancora mai vinto quest’anno.

Alessio Bompasso