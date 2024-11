Il patron rossoblu è pronto a lasciare tutto nelle mani del fratello ma potrebbe non aver chiuso con il calcio. Ecco perchè

A Verona per continuare sperare. Contro il Chievo per restare aggrappati alla Serie A. Il Crotone guarda, di già, alla sfida del due aprile in terra veneta. Questa volta davvero l’ultima chance per alleggerire il gap che li separa dalla zona salvezza. Nel mezzo lo stop per la Nazionale che consentirà a Davide Nicola di smaltire acciacchi vari e mettere su fiato e muscoli per l’ultima ed infuocata parte della stagione.

Addio Raffaele Vrenna. E mentre la squadra prepara la trappola anti-Chievo, a Crotone ha fatto le valige anche il patron Raffaele Vrenna, pronto a lasciare tutto nelle mani del fratello (Gianni) per iniziare un nuovo percorso imprenditoriale.

Futuro (sempre) rossoblu? Dopo 25 anni, quindi, Raffaele Vrenna, dice addio al calcio. Qualcuno, tuttavia, è pronto a scommettere che il dimissionario presidente del Crotone potrebbe non aver chiuso con il calcio. Si mormora, infatti, di un possibile avvicinamento ad un altro club calabrese. Che sia sempre a tinte rossoblu?

Alessio Bompasso