Uno degli anticipi che aprirà la trentaduesima giornata di campionato, in programma sabato alle 18. Una sfida cruciale per i pitagorici, soprattutto per l'ex, Rolando Mandragora

Ultime rifiniture prima di partire alla volta di Genova per la gara del Marassi in programma sabato alle 18. Massima concentrazione in casa Crotone. Quella contro il Genoa infatti potrebbe essere una sfida cruciale in chiave salvezza.

Come si presenta il Crotone

Lavoro intenso con doppie sedute in cui Zenga ha potuto valutare le condizioni dei giocatori a disposizione. Martella si è allenato regolarmente col gruppo, mentre Barberis ha interrotto a causa di una botta alla caviglie. Nalini continua invece con il programma di recupero personalizzato.

Gara speciale per Mandragora

Intensità,concentrazione, determinazione così come ribadisce Rolando Mandrogora, ex del match. Il centrocampista, classe '97, è cresciuto nel Genoa, con l'esordio in massima serie nella stagione 2014-2015: “Devo molto al Genova. Mi ha dato la possibilità di crescere sia nel calcio dilettantistico che a livelli importanti. Ora ci vado da avversario e spero di fare punti per la salvezza”.