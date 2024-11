Arriva l’ufficialità. Davide Nicola rimarrà sulla panchina del Crotone fino al 2019. Prolungata quindi la scadenza con qualche ritocchino all’ingaggio, meritato dopo il miracolo della salvezza ottenuta nell’ultima giornata di campionato. E intanto non mancano altre novità

La favola tra Davide Nicola e il Crotone, continua. E’ ufficiale. Il tecnico ha messo nero su bianco. Prolungato di un anno il contratto, rispetto all’attuale scadenza, aumentandone l’ingaggio.

Questo è la riconoscenza da parte della società pitagorica nei confronti del mister che comunque vada resterà nella storia rossoblù.

Le altre novità. Messo il primo mattone per la prossima stagione, la società è alle prese ora con la sessione di mercato. A salutare, dopo tre anni, Gianmarco Ferrari, direzione Sassuolo. Si attende invece l’accordo con la Sampdoria per il ritorno di Ante Budimir in Calabria.