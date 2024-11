Per il mercato è ancora difficile tracciare i primi bilanci. Certo è che il Crotone vuole fare sul serio ed essere all’altezza della Serie A nella prossima stagione

Diversi i nomi nel mirino della società, senza tralasciare conferme e ritorni. Su tutti, quello di Ante Budimir. Pare che proprio per oggi sia atteso il lascia passare da parte della Sampdoria con la possibile firma.

Ritorno gradito in terra calabra, quello dell’ariete, protagonista della storica promozione. Ma Budimir non è il solo. Davide Nicola ha un altro obiettivo. Un’altra pedina da riportare in maglia rossoblù: Marcello Trotta dal Sassuolo.

Ma non solo di ritorni si parla. Trattative aperte in diversi settori. Ai pitagorici serve almeno un difensore centrale di categoria, la soluzione al momento potrebbe essere Andrea Costa, fresco di retrocessione con l’Empoli. In avanti pressioni su Fran Merida. Sul tavolo della Lazio, invece, avanzate proposte per Cristiano Lombardi e Ricardo Kishna.

Dunque, la sessione estiva di mercato è ancora all’inizio, bisognerà aspettare prima di sapere quali delle trattative andranno in porto. Ma il Crotone si sta muovendo bene e per tempo, per non farsi trovare impreparato ai nastri di partenza.