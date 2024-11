La squadra di Spalletti cerca la quarta vittoria di fila. Quella di Nicola vuole ripetere l’impresa di 5 mesi fa che diede il “là” alla corsa salvezza

Crotone – Inter. Un’altra grande allo “Scida”. Campionato di Serie A, quarta giornata. La città pitagorica si veste a festa per accogliere i campioni nerazzurri. Nello stadio a tinte rossoblu si va verso il tutto esaurito.

Iniezione di fiducia per la salvezza

Impossibile non riportare il calendario all’aprile scorso quando proprio la gara contro l’Inter in Calabria segnò l’inizio di una straordinaria cavalcata che portò il Crotone alla salvezza. Fu il punto più basso della stagione, invece, per i nerazzurri completamente rinnovati in estate. A partire dalla panchina dove è arrivato Luciano Spalletti.

A caccia del poker

L’uomo che ha infilato 3 vittorie nelle prime tre partite di campionato e, di sicuro, non vorrà mancare l’appuntamento con un poker che proietterebbe nel migliore dei modi l’Inter in Europa.

É l’apertura della 4^ giornata

Settimana corta per entrambe le formazioni che apriranno di fatto il prossimo turno. Match in programma sabato alle ore 15:00. Lancette inusuali che hanno condizionato, evidentemente, il lavoro settimanale. Settimana che a Crotone ha segnato la presentazione ufficiale del centrocampista venezuelano Aristoteles Romero.

Fischietto livornese

Sarà Luca Banti della sezione di Livorno l'arbitro della sfida tra Crotone e Inter, match valido per la 4^ giornata della Serie A TIM 2017/18 in programma sabato 16 settembre allo stadio Scida alle ore 15. Banti avrà come assistenti Dobosz e Giallatini, quarto uomo sarà Pezzuto. Addetti VARDamato e Marini.