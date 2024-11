Il pari allo Scida contro la Lazio inguaia i rossoblù. Al San Paolo per vincere sperando in un passo falso delle dirette concorrenti

La Lazio dà, la Lazio toglie. Lo scorso anno, proprio contro i biancocelesti, nell'ultima di campionato allo Scida, il Crotone festeggiò la storica salvezza in Serie A.

A distanza di un anno, però i rossoblù non riescono a bissare l'impresa. Il 2-2 della penultima giornata inguaia la squadra di Zenga, catapultata al terzultimo posto con 35 punti. A complicare ulteriormente la situazione, i risultati positivi delle dirette concorrenti.

Ancora 90 minuti

E a contendersi un posto per la salvezza saranno proprio in cinque. Udinese (37 punti), Chievo (37), Cagliari (36), Spal (35) e Crotone (35). Una, insieme a Benevento e Verona, tornerà invece in Serie B.

Il prossimo turno

Ecco gli incroci della prossima giornata, con al relativa classifica:

Udinese-Bologna

Chievo-Benevento

Cagliari-Atalanta

Spal-Sampdoria

Napoli-Crotone

La classifica

Udinese 37

Chievo 37

Cagliari 36

Spal 35

Crotone 35

Tante le variabili, altrettanti i risultati possibili.

Cinque protagoniste, con il terzultimo posto da evitare, che all'ultima giornata si giocheranno il tutto per tutto a distanza. In palio, la permanenza in Serie A.