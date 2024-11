La capolista lascia le briciole in campo ma tra campanilismi, sfottò e classifica che fa paura la Calabria ed il club pitagorico hanno di che sorridere. Ecco perchè

Si può vincere anche quando sul campo hai perso? Si può sorridere se la classifica piange e la salvezza resta a forte rischio? Sì, in Calabria si può fare. Se hai frenato la capolista Juventus per 45 minuti e più, sì, si può vincere. Se sei andata sotto alla prima distrazione, sì, si può sorridere.

SERIE A | Crotone - Juventus 0-2: i pitagorici perdono ma vince la Calabria

La lezione del sud al calcio del nord. Se hai subito il raddoppio dopo aver comunque provato a reagire, nonostante la differenza netta in campo, in Calabria si può uscire dal rettangolo di gioco tra gli applausi. Alla Signora d’Italia certamente, ma anche e soprattutto al Crotone senza al quale la nostra regione avrebbe perso una pagina straordinaria di sport. Scritta e diretta dal pubblico di Calabria che ha riempito all’inverosimile lo Stadio Ezio Scida. Per ammirare i campionissimi bianconeri, è chiaro, anche a Reggio e a Catanzaro accadeva ai tempi della serie A, ma il battimani più scrosciante al triplice fischio è stato tutto per i beniamini di casa, al tappeto, ma senza rimpianti questa volta.

La parentesi di una notte. E poco importa se il Palermo è rimasto davanti e l’Empoli è sempre lì a +9. E poco importa se domenica arriva la Roma. Per una notte la Calabria ha vinto anche perdendo una partita, con la speranza che il sogno non svanisca, ovviamente.

Alessio Bompasso