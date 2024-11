Domenica prima giornata di campionato contro la formazione di Montella. Lo stadio pitagorico sarà tutto esaurito. Nel frattempo presentata ufficialmente la rosa targata 2017/2018

Prima l’ultimo test anti-Milan in quel di Roccella nell’ormai classico appuntamento di fine preparazione del “Ninetto Muscolo”. Poi l’abbraccio dei tifosi alla presentazione ufficiale della rosa targata 2017/2018. Il Crotone entra in clima campionato. non potrebbe essere altrimenti a poche ore dal debutto nella nuova stagione di Serie A.

Milan da forma europea

All’Ezio Scida si presenterà un Milan in formissima, stravolto dalle operazioni di mercato effettuate dal calabrese Mirabelli e reduce dalla vittoria tennistica ai play off di Europa League.

Ecco dove alloggerà il Milan

La squadra di Montella atterrerà all’aeroporto internazionale di Lamezia Terme alle ore 19:30 di oggi. La squadra, al contrario dello scorso anno, non alloggerà nella città pitagorica ma si fermerà nel vicino “T-Hotel” nei pressi dello scalo lametino. Da lì, il giorno successivo raggiungerà Crotone per il match in programma domenica alle 20:45.

Crotone-Milan: gli ultimi biglietti

Nella città di Pitagora è caccia agli ultimissimi biglietti disponibili. Domani sera alle 20:45 lo stadio rossoblu sarà tutto esaurito. Un’arma in più. Anzi l’arma in più di questo Crotone che, al contrario dello scorso anno potrà contare su suo pubblico fin dalla prima giornata.

Le probabili formazioni

Crotone (4-4-2): Cordaz; Sampirisi, Ceccherini, Cabrera, Martella; Rohdén, Izco, Barberis, Stoian; Trotta, Budimir. Allenatore: Davide Nicola

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Bonucci, Musacchio, Rodríguez; Kessié, Montolivo, Çalhano?lu; Suso, Silva, Borini. Allenatore: Vincenzo Montella