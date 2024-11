I rossoblu pensano già alla prossima partita in trasferta contro il Genoa. In campo, si rivede Marco Tumminello lontano dalle scene da oltre sei mesi

La vittoria in casa contro il Bologna ha riacceso le speranze del Crotone, ma l'obiettivo non è ancora stato raggiunto. Il pareggio della SPAL lascia infatti i rossoblù ancora al terzultimo posto che vuol dire retrocessione.

Si pensa già al Genoa

Fondamentale sarà così la prossima partita in trasferta contro il Genoa, in programma sabato alle 18 al Ferraris. Partita che la squadra di Zenga non potrà né dovrà sbagliare. Ed è per questo che il Crotone è già tornato a lavoro. E se da un lato si farà sentire la mancanza di Benali, in gruppo si rivede Marco Tumminello, già present di fatto nella partita contro il Torino, nonché autore dell'assist che ha portato al gol di Faraoni.

Le parole di Tumminello

Ritorna a tutti gli effetti quindi l'attaccante classe 88, in prestito dalla Roma, lontano dal campo oltre sei mesi dopo il grave infortunio rimediato il 25 settembre sorso nella gara contro il Benevento. Torna in campo con determinazione, Marco Tumminello: «Spero di recuperare al massimo. La prossima partita sarà importante come tutte. Da qui alla fine dovremo pensare solo a noi».