Anche i giallorossi portano via dalla Calabria l’intera posta in palio. Pescara, Palermo ed Empoli non fanno meglio e le distanze in fondo alla classifica restano congelate

Come contro la Juventus mercoledì. Come contro la vice capolista Roma. Il Crotone ci mette il cuore ma non basta per strappare via punti alle grandi del torneo e rimescolare le carte in zona salvezza. Per fortuna Pescara, Palermo ed Empoli non fanno meglio ed i pitagorici possono continuare a sperare. Nainggolan nel primo tempo, Dzeko nel secondo e la Roma si riprende il secondo posto in classifica lasciando il Crotone in penultima piazza. Nel mezzo il rigore sbagliato dall’attaccante bosniaco ed il possibile pareggio fallito dagli squali prima del timbro dello stesso Dzeko che mette il punto esclamativo al match e spegne ogni velleità calabrese.

Alessio Bompasso