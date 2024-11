Mentre allo Scida i pitagorici strapazzano la Lazio, a Palermo si materializza l'incubo retrocessione per i toscani

Il Crotone riesce nell'impresa di conservare la Serie A. Lo fa con una cavalcata straordinaria al termine della quale manda al tappeto anche la Lazio. Lo fa nell'ultima e decisiva partita di campionato. Come recita il manuale del calcio spettacolo. Come recitano i fondamenti dello sport in generale. Mondo in cui tutto può succedere. Anche un miracolo. Perché di questo si tratta. Mondo in cui anche una squadra, il Palermo, investita da mille e una polemica legate al maledetto business del pallone, scende in campo, nonostante una retrocessione già digerita da tempo, come se si stesse giocando la coppa dei campioni e batte la compagine, l'Empoli, che invece per più di qualcuno avrebbe dovuto favorire. È il bello del calcio. Quello bello veramente e che ancora esiste. È il bello di una notte magica per i tifosi crotonesi e per l'intera Calabria mischiata in un Ezio Scida pieno zeppo. Il giusto tributo ad una società che ha sempre creduto nel suo condottiero. Quel Davide Nicola autore di un autentico capolavoro insieme a tutti i suoi ragazzi. Il Crotone resta in Serie A. L'Empoli retrocede.

Alessio Bombasso