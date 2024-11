È la prima volta in assoluto che due fischietti reggini Francesco Cosso e Gaetano Massara vengono designati per la stessa partita del massimo campionato

Francesco Cosso e Gaetano Massara sono i due arbitri di punta della sezione di Reggio Calabria. In organico alla Commissione Arbitri Nazionale, sono già stati protagonisti in diverse gare di Serie A e B in questa stagione.

Designazione congiunta

Entrambi saranno protagonisti nella sfida fra Salernitana e Verona del massimo campionato, in programma domenica alle ore 15. Cosso sarà il quarto ufficiale, il secondo assistente. È la prima volta in assoluto che due fischietti reggini vengono designati congiuntamente per una partita di Serie A in oltre novant’anni di storia della sezione della città dello Stretto.