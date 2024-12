La Pirossigeno Cosenza chiude il 2024 con una prestazione scintillante, superando lo Sporting Sala Consilina con un netto 5-2 nell’undicesima giornata del campionato di Serie A di calcio a 5. Una vittoria che consente ai lupi di abbandonare l’ultima posizione in classifica e di rilanciare con determinazione le proprie ambizioni stagionali. Protagonisti della serata Alessio Adornato, Mateus, Restaino, Gabriel e il solito Cabeça, autori delle reti rossoblù.

Il match si apre con i padroni di casa subito aggressivi: al primo minuto Alessio Adornato segna il suo primo gol stagionale, sfruttando una disattenzione difensiva dello Sporting. La squadra ospite reagisce con un’azione pericolosa di Baroni, ma Lo Conte si dimostra pronto e salva con un intervento decisivo.

A metà primo tempo, un bolide di Cabeça mette in difficoltà il portiere avversario Fiuza, che riesce a evitare il gol per un soffio. Poco dopo, su schema da calcio piazzato perfettamente orchestrato dai ragazzi di mister Tuoto, Mateus raddoppia con un tocco preciso.

Sala Consilina cerca di rispondere con Vidal, ma ancora una volta Lo Conte si supera, deviando il pallone sulla traversa. Al 14’ la Pirossigeno va vicina al terzo gol con Felipinho e Marchio, ma la rete arriva poco dopo grazie a Restaino, lesto a sfruttare una respinta corta di Fiuza su un tiro insidioso di Cabeça. La festa rossoblù prosegue con Gabriel, che recupera un pallone prezioso, si invola verso la porta e segna il 4-0, chiudendo il primo tempo.

Nel secondo tempo, lo Sporting Sala Consilina accorcia le distanze con un eurogol di Vidal. La partita si fa più nervosa, con i padroni di casa che accumulano rapidamente cinque falli. A metà tempo, una grande progressione di Bavaresco sfiora il quinto gol per la Pirossigeno, ma Fiuza si oppone ancora una volta.

Gli ospiti credono nella rimonta e trovano la seconda rete con Igor, portandosi sul 4-2 a sette minuti dal termine. La tensione cresce e Lo Conte si rende protagonista con una parata fondamentale su un tiro pericolosissimo di Arillo al 15’. Lo Sporting tenta l’assalto finale, schierando il powerplay, ma viene punito a otto secondi dalla fine da Cabeça, che sigilla il 5-2 definitivo.

Il tabellino



PIROSSIGENO COSENZA-SPORTING SALA CONSILINA 5-2 (pt 4-0)



COSENZA: Lo Conte, Adornato, Marchio, Jefferson, Cabeça. Lo Conte, Gabriel, Bavaresco, Mateus, Guga, Felipinho, Restaino. All. Tuoto

SALA CONSILINA: Fiuza, Baroni, Igor, Edelstein, Vidal. Santoro, Carducci, Foti, Tato, Fatiguso, Arillo, Delmestre. All. Cipolla

ARBITRI: Paolo De Lorenzo di Brindisi e Michele Desogus di Cagliari. CRONO: Antonio Dan Campanella di Venosa.

MARCATORI: 01'42" pt Adornato (C), 09'45" pt Mateus (C), 16'52" pt Restaino (C), 19'24" pt Gabriel (C), 02'35" st Vidal (S), 12'37" st Igor (S), 19'52" st Cabeça (C)

NOTE: Gara disputata alle ore 18:00 al PalaCosentia di fronte a 350 spettatori circa. Ammoniti: 04'14" pt Baroni (S), 05'55" st Gabriel (C), 07'10" st Mateus (C), 11'18" st Carducci (S), 13'13" st Igor (S), 16'05" st Lo Conte (C)