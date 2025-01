Nella 14esima giornata del campionato di Serie A di Calcio a 5, la Pirossigeno Cosenza ha conquistato un prezioso pareggio per 4-4 in trasferta contro la L-84 al PalaMaggiore di Leinì, in un match che ha regalato emozioni e ben otto gol.

Sin dai primi secondi della sfida, entrambe le squadre hanno mostrato un atteggiamento offensivo, determinate a conquistare i tre punti. A sbloccare il punteggio il fulmineo gol di Cuzzolino per la L-84, ma la Pirossigeno Cosenza non ha perso tempo a rispondere. Un'azione manovrata ha portato Gabriel a pareggiare con un preciso colpo di testa su assist di Cabeça.

I padroni di casa hanno ripreso il comando con un altro gol di Cuzzolino, ma ancora una volta è stato Cabeça a ristabilire la parità, trasformando un calcio di rigore con freddezza. Il palo colpito da Josiko ha mantenuto la partita incerta, ma è stato Rescia a segnare per la L-84 prima del riposo, portando il punteggio sul 3-2.

Nella ripresa, la Pirossigeno Cosenza ha intensificato il proprio gioco e ha trovato il terzo pareggio grazie a Gustavo Bavaresco, al suo sesto gol stagionale.

Con il punteggio sul filo del rasoio, la L-84 ha conquistato un calcio di rigore contestato per un presunto fallo su Cuzzolino. Quest'ultimo non ha sbagliato, portando i padroni di casa in vantaggio per la terza volta. La determinazione della Pirossigeno Cosenza è stata però premiata quando, nei minuti finali, mister Leo Tuoto ha optato per il powerplay. Una mossa che ha dato i suoi frutti quando Mateus ha segnato il gol del 4-4, con un preciso tiro che ha infranto le speranze dei suoi ex tifosi e ha regalato gioia ai rossoblù.

IL TABELLINO

L84 TORINO-PIROSSIGENO COSENZA 4-4 (pt 3-2)

L84: Tondi, Rescia, Josiko, Cuzzolino, Murilo. De Rienzo, Tuli, Siqueira, Wellington, Mendes, Pasculli. All. Paniccia

COSENZA: Del Ferraro, Marchio, Trentin, Bavaresco, Jefferson. Adornato, Gabriel, Mateus, Felipinho, Restaino, Pedrinho, Cabeça. All. Tuoto

ARBITRI: Martina Piccolo di Padova, Carlotta Filippi di Bergamo. CRONO: Chiara Perona di Biella

MARCATORI: 00’32” pt, 06’33” pt e 14’44” st rig. Cuzzolino (L), 05’15” pt Gabriel (C), 07’14” pt rig. Cabeça (C), 10’56” pt Rescia (L), 11’37” st Bavaresco (C), 18’25” st Mateus (C)

NOTE: Gara disputata al PalaMaggiore di fronte a circa 300 spettatori. Ammoniti: 10’20” pt Murilo (L), 18’23” pt Bavaresco (C), 13’01” st Restaino (C), 13’01” st Trentin (C)