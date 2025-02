Nella ventesima giornata del campionato di Serie A di calcio a 5, la Pirossigeno Cosenza ha subito una sconfitta amara in casa contro la Meta Catania: i rossoblù perdono al PalaCosentina per 5-1. Un risultato che conferma la forza dei siciliani e che lascia i Lupi al penultimo posto in classifica.

Il match inizia bene per la Pirossigeno, che si porta in vantaggio con il gol iniziale di Restaino che manda il pubblico del PalaCosentia in visibilio. La reazione pronta e decisa della Meta Catania non si lascia attendere, con Turmena che trova la rete del pari, mentre Musumeci sigla il gol del sorpasso siciliano.

Proteste vibranti dei padroni di casa a inizio secondo tempo. L'arbitro non concede un calcio di rigore in favore della Pirossigeno apparso piuttosto netto. La sfortuna si accanisce sui lupi: diagonale a botta sicura di Cabeça, la palla supera Timm, sbatte sul palo interno e rimane sulla linea di porta. Al 5' i riflessi di Del Ferraro sul tiro ravvicinato di Turmena. Spingono i lupi e l'estremo difensore etneo deve sfoderare una gran parata per respingere il destro di Bavaresco. Nel momento migliore del quintetto di Ibañes è la Meta Catania ad andare in gol con Pulvirenti: 1-3. Pirossigeno sbilanciata tutta in avanti alla ricerca del gol della speranza e Catania che chiude il discorso con Pulvirenti. Anas rende ancora più pesante il passivo per i rossoblù. Risultato finale 1-5.

Ora, la Pirossigeno Cosenza è chiamata a guardare avanti e concentrarsi sul prossimo importante scontro diretto di sabato in casa della Vitulano Drugstore Manfredonia.

IL TABELLINO

PIROSSIGENO COSENZA-META CATANIA 1-5 (pt 1-2)

COSENZA: Del Ferraro, Bavaresco, Restaino, Pedrinho, Cabeça. Golia, Lo Conte, Adornato, Marchio, Paciola, Felipinho, Jefferson. All. Ibañes

CATANIA: Timm, Pulvirenti, Salamone, Bocao, Turmena. Pedro Siqueira, Anas, Musumeci G., Silvestri, Dian Luka, Centorrino, Musumeci M. All. Juanra

ARBITRI: Emilio Romano di Nola, Francesco Sgueglia di Finale Emilia. CRONO: Antonio Dan Campanella di Venosa

MARCATORI: 02'22" pt Restaino (CO), 03'48" pt Turmena (CA), 18'38" pt Musumeci M. (CA), 09'47" st e 16'35" st Pulvirenti (CA), 19'55" st Anas (CA)

NOTE: Gara disputata alle ore 19:00 al PalaCosentia di fronte a circa 450 spettatori. Ammoniti: 00'38" st Bossio (DS Cosenza), 03'32" st Del Ferraro (CO).