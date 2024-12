La Pirossigeno Cosenza esce sconfitta dal recupero della quinta giornata del campionato di Serie A di calcio a 5 contro la Meta Catania, ma può comunque guardare al futuro con fiducia, nonostante l’attuale ultimo posto in classifica.

I lupi, guidati da mister Tuoto, hanno sfoderato una prestazione tenace e di alto livello, cedendo solo nei minuti finali contro i campioni d’Italia, con il risultato finale fissato sul 4-2 per i padroni di casa.

La cronaca del match

Il Cosenza parte con determinazione e al terzo minuto trova il vantaggio: sugli sviluppi di un corner battuto dal capitano Marchio, una sfortunata deviazione di Pina porta la palla in rete. Tuttavia, la gioia dei lupi dura poco. Al quinto minuto, Pulvirenti approfitta di un’occasione per ristabilire la parità, superando Lo Conte con una zampata precisa.

La squadra calabrese non si abbatte e continua a spingere. Felipinho si mette in evidenza con una giocata spettacolare che lo porta a colpire il palo, sfiorando un nuovo vantaggio. Poco dopo, anche la Meta Catania è sfortunata con Arillo che colpisce il legno. Prima del termine del primo tempo, Felipinho si rende nuovamente pericoloso, ma Siqueira salva i suoi, mantenendo il risultato sull’1-1 all’intervallo.

La ripresa

Nel secondo tempo, la Meta Catania alza il ritmo e intensifica il possesso palla, ma sono i lupi a tornare in vantaggio. Restaino finalizza una ripartenza magistrale al quarto minuto, scavalcando Siqueira con un elegante pallonetto. Tuttavia, anche in questa occasione la gioia del Cosenza è breve: Musumeci pareggia poco dopo con una conclusione potente e precisa.

La sfida prosegue a ritmi altissimi, con entrambe le squadre a caccia del gol decisivo. Felipinho e Siqueira continuano il loro duello personale, mentre Lo Conte si oppone con un intervento spettacolare a una conclusione di Turmena. L’equilibrio si rompe a pochi minuti dalla fine: su calcio d’angolo, Turmena trova il gol del 3-2.

Nel finale, il Cosenza tenta il tutto per tutto. A un minuto dal termine, Mateus va vicinissimo al pareggio, ma Musumeci salva la Meta Catania con una scivolata provvidenziale. Nel forcing finale, i lupi, sbilanciati in avanti, subiscono il gol di Siqueira che sigla il definitivo 4-2.

Il tabellino

META CATANIA-PIROSSIGENO COSENZA 4-2 (pt 1-1)

CATANIA: Pedro Siqueira, Silvestri, Turmena, Musumeci C., Anderson. Lanza, Podda, Anas, Pulvirenti, Salamone, Arillo, Pina. All. Juanra

COSENZA: Lo Conte, Marchio, Bavaresco, Jefferson, Cabeça. Del Ferraro, Reda, Pezzolla, Mateus, Paciola, Felipinho, Restaino. All. Tuoto

ARBITRI: Luca Paverani di Roma 2, Ivo Colangeli di Aprilia. CRONO: Davide Zingariello di Palermo

MARCATORI: 03'35" pt (aut.) Pina (CO), 05'40" pt Pulvirenti (CA), 07'17" st Restaino (CO), 09'40" st Musumeci (CA), 12'10" st Turmena (CA), 19'52" st Siqueira (CA)

NOTE: Gara valevole per il recupero della 5ª giornata, disputata alle ore 17:00 al PalaCatania di fronte a 200 spettatori circa. Ammoniti: 14'33" pt Restaino (CO), 16'00" pt Cabeça (CO), 19'41" pt Lanza (CA), 07'40" st Silvestri (CA), 09'54" st Juanra (All. Catania), 19'17" st Mateus (CO).