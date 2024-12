Arrivare alla sosta con tre punti in più in classifica fa sempre bene ai pensieri e permette di ripartire con maggiore entusiasmo. Ciò vale ancor di più se si guarda in casa Pirossigeno: prima del match contro Pesaro i lupi erano ultimissimi con un solo punto conquistato, ora condividono il fondo della classifica con Benevento ma hanno rosicchiato punti importanti alle dirette concorrenti.

Il Manfredonia, dodicesimo in classifica e attualmente salvo, dista ora quattro punti: uno scarto ancora importante ma non impossibile da ridurre, viste le tante partite da disputare. Se la rimonta è possibile, uno dei principali fattori di fiducia è rappresentato da Anderson Cabeça. Il numero 88 dei silani, alla prima stagione in maglia Pirossigeno, è la nota più lieta e rassicurante per Leo Tuoto.

Estetica e sostanza

Nove centri in altrettante partite e provvisorio titolo di vice-capocannoniere del campionato. Il brasiliano ha timbrato il cartellino in due terzi delle partite sinora disputate – ha sparato a salve solo contro Napoli, Treviso e Catania – e per ben due volte un suo goal è stato votato come il più bello della settimana. È successo contro Manfredonia e Feldi Eboli.

L’ex Mantova si sta confermando un grande bomber per la categoria: le precedenti esperienze in Serie A recitano minimo 18 goal a campionato e anche quest’anno il mantra sembra essere lo stesso.

Tuoto ora si aspetta rinforzi dal calciomercato

Nel post gara di Pirossigeno Cosenza-ItalService Pesaro, il tecnico dei bruzi è apparso sollevato ma ora attende rinforzi dal mercato: «Cercavamo questa vittoria per dare ossigeno a un gruppo che sta lottando quotidianamente contro la sfortuna e il destino avverso. Le negatività dell'ultimo periodo ci hanno portato all'impegno odierno con una tensione tale che scaricarla era di fondamentale importanza […]. Stiamo aspettando il mercato per rafforzare il roster, già comunque buono. Recuperiamo tutti gli acciaccati: questo è uno dei primi pensieri».

Ad attendere i lupi alla ripresa ci sarà, infatti, la trasferta quasi proibitiva di Genzano. Chissà se la società, approfittando della sosta, regalerà presto a Tuoto qualche nuova freccia da poter aggiungere al suo arco. Nelle ultime ore è circolata l’indiscrezione che vedrebbe il centrale difensivo del Napoli Gabriel molto vicino alla Pirossigeno: attesi aggiornamenti nelle prossime ore.