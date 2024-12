Dopo un’attesa carica di tensione e voglia di riscatto, la Pirossigeno Cosenza ha finalmente centrato il primo successo stagionale nel campionato di Serie A di calcio a 5. Un meritato 4-2 contro l’Italservice Pesaro, nella nona giornata del torneo, che potrebbe segnare un punto di svolta per i rossoblù, trascinati da una doppietta di Cabeça e dai gol di Mateus e Gustavo Bavaresco.

La cronaca del match

Il match parte subito con grande intensità. Dopo pochi secondi, Cabeça impegna Ricordi con un intervento di piede, mentre il portiere ospite si supera anche su una conclusione di Jefferson. Al 4', è Mateus a sfiorare il vantaggio per i lupi, ma il primo quarto di gara si rivela equilibrato, con grande agonismo in campo e ben quattro ammoniti nei primi dieci minuti.

La svolta arriva al 12', quando il solito Cabeça, leader indiscusso dell’attacco cosentino, sorprende Ricordi e porta in vantaggio i rossoblù, siglando il suo ottavo centro stagionale. I padroni di casa sfiorano il raddoppio con un bolide di Felipinho che si stampa sulla traversa, ma l’Italservice trova il pari al 15' con un destro di classe firmato Galliani.

La Pirossigeno risponde con veemenza e sfortuna: Cabeça e Bavaresco colpiscono due legni in rapida successione, mentre Lo Conte si oppone con un grande intervento su Galliani. Il primo tempo si chiude sull’1-1, lasciando tutto in bilico.

La seconda frazione inizia con un brivido per i padroni di casa: Jefferson perde un pallone pericoloso, ma Tonidandel spreca calciando fuori. Dall’altra parte, Bavaresco ispira Jefferson, ma Ricordi si conferma insuperabile e devia in angolo.

La Pirossigeno non demorde e trova nuovamente il vantaggio con Cabeça, che sigla la doppietta personale e rilancia i rossoblù. Nonostante i tentativi di Pesaro, l’espulsione di Oitomeia all’11' cambia il volto del match: i lupi ne approfittano subito con Mateus, che trova il suo primo gol con la maglia rossoblù.

Pesaro accorcia le distanze con Saponara al 16' e, spingendo con il quinto uomo di movimento, colpisce un palo clamoroso con Galliani nei minuti finali. Ma è Gustavo Bavaresco, con un tocco vincente sotto porta, a mettere in cassaforte il risultato per la Pirossigeno, che chiude il match sul 4-2. La Pirossigeno, che in classifica resta all’ultimo posto, conquista 3 punti che portano la squadra di Leo Tuoto ad agganciare il Benevento a quota 4.

Il tabellino

PIROSSIGENO COSENZA-ITALSERVICE PESARO 4-2 (pt 1-1)

COSENZA: Lo Conte, Marchio, Bavaresco, Jefferson, Cabeça. Del Ferraro, Reda, Mateus, Guga, Paciola, Felipinho, Restaino. All. Tuoto

PESARO: Ricordi, Tonidandel, Wittig, Saponara, Oitomeia. Manservigi, Gastaldo, Galliani, Oubaida, Gomez, Taurisano, D'Ambrosio. All. Bargnesi

ARBITRI: Giulio Colombin di Bassano del Grappa e Giacomo Voltarel di Treviso. CRONO: Francesco Saverio Mancuso di Lamezia Terme

MARCATORI: 10'33" pt e 09'14" st Cabeça (C), 15'07" pt Galliani (P), 12'29" st Mateus (C), 16'31" st Saponara (P), 18'13" st Bavaresco (C)

NOTE: Gara disputata alle ore 17:15 al PalaCosentia di fronte a circa 200 spettatori. Ammoniti: 02'13" pt Oitomeia (P), 06'01" pt Taurisano (P), 06'38" pt Mateus (C), 07'41" pt Marchio (C), 01'19" st Del Ferraro (C), 16'10" st Jefferson (C), 19'13" st Tonidandel (P), 19'58" st Bavaresco (C). Espulso: 11'51" st Oitomeia (P) per doppia ammonizione.