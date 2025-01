Con una prestazione di grande cuore e determinazione, la Pirossigeno Cosenza conquista una fondamentale vittoria per 1-0 sul campo della Sandro Abate Avellino nella 12esima giornata del campionato di Serie A di calcio a cinque. Il gol decisivo del laterale brasiliano Felipinho regala ai rossoblù il primo successo esterno stagionale e consente alla squadra di mister Leo Tuoto di proseguire nel momento positivo, dopo il successo interno contro lo Sporting Sala Consilina.

Un risultato che dà una spinta importante in ottica salvezza e che permette ai "lupi" di affrontare con fiducia il prossimo impegno casalingo infrasettimanale contro la Fortitudo Pomezia al PalaCosentia.

Il match

La partita inizia con un ritmo alto e con la Pirossigeno Cosenza che mostra subito determinazione. Al 2', Cabeça impegna severamente Parisi, costretto a una grande parata per evitare la capitolazione. La Sandro Abate risponde al 4' con una punizione di Gui, ma Lo Conte è attento e devia con un intervento prodigioso. Poco dopo, Jefferson sfiora il vantaggio per i calabresi colpendo un palo con un sinistro potente da posizione defilata. Il primo tempo si chiude a reti inviolate, grazie anche al duello personale tra Gui e Lo Conte, con il portiere rossoblù che si distingue per interventi decisivi.

Il secondo tempo riparte sulla falsariga del primo, con i lupi subito pericolosi. Cabeça si inventa una giocata spettacolare, costringendo Parisi a un’altra parata decisiva. Felipinho e Gabriel ci provano con due tiri ravvicinati, ma il portiere della Sandro Abate si fa trovare pronto.

Al 6’ arriva la svolta: Trentin protegge il pallone in area e serve Felipinho, che con un preciso rasoterra infila il pallone nell’angolino basso, portando in vantaggio la Pirossigeno Cosenza.

Da quel momento, la Sandro Abate si riversa in avanti alla ricerca del pari. Kenji va vicino al gol, ma ancora una volta Lo Conte si supera con un riflesso straordinario, salvando il risultato. Nonostante l’assalto finale degli irpini, i ragazzi di Tuoto resistono con compattezza e portano a casa tre punti d’oro.

IL TABELLINO

SANDRO ABATE AVELLINO PIROSSIGENO COSENZA 0-1 (pt 0-0)

AVELLINO: Parisi, Alex, Abate, Gui, Kenji. Vitiello, Botta, Pina, Galletto, Di Luccio, Giannattasio, Lauro. All. Basile

COSENZA: Lo Conte, Adornato, Gabriel, Jefferson, Cabeça. Del Ferraro, Marchio, Trentin, Bavaresco, Mateus, Felipinho, Restaino. All. Tuoto

ARBITRI: Giacomo Voltarel di Treviso, Davide Copat di Pordenone. CRONO: Francesco Sgueglia di Finale Emilia.

MARCATORE: 06'00" st Felipinho (C)

NOTE: Gara disputata alle ore 20:30 al PalaDelMauro di Avellino di fronte a circa 200 spettatori di cui 30 ospiti. Ammoniti: 05'35" pt Galletto (A), 16'03" pt Cabeça (C), 05'34" st Di Luccio (A), 09'29" st Jefferson (C). Espulso: a fine pt Abate (A).