La Feldi Eboli, esprime tutta la sua forza nella settima giornata del campionato di Serie A di calcio a 5, superando per 4-1 la Pirossigeno Cosenza. Per i rossoblù, invece, si tratta dell’ennesima sconfitta, che li relega ancora all’ultimo posto in classifica con un solo punto. La squadra di coach Tuoto perde comunque con onore contro l’attuale capolista del torneo.

Il match si apre con grande intensità: dopo pochi secondi, Caponigro costringe Lo Conte a un intervento spettacolare in tuffo per deviare in corner. Al terzo minuto è la Pirossigeno a rispondere con un lancio millimetrico di Lo Conte per Titon, il cui tiro mette i brividi a Dalcin. Sul successivo calcio d’angolo, l’estremo difensore della Feldi si supera per respingere un destro al volo di Cabeça.

La svolta arriva poco dopo: nel giro di pochi secondi, la Feldi colpisce due volte con un uno-due micidiale firmato da Liberti ed Espindola, che porta i campani sul 2-0. La Pirossigeno prova a reagire, ma Lo Conte è ancora protagonista al nono minuto, fermando prima Caponigro e poi Calderolli con due grandi interventi.

I lupi accorciano le distanze grazie alla quinta rete stagionale di bomber Cabeça, che riaccende le speranze ospiti. Tuttavia, Dalcin salva i suoi con una parata prodigiosa su un colpo a botta sicura di Titon. Sul finale della prima frazione, la Feldi trova il terzo gol in modo fortunoso: un’autorete di Bavaresco, su un corner velenoso, regala il 3-1 ai padroni di casa. L’ultima emozione del primo tempo arriva con Barra, che colpisce il palo con un tiro ravvicinato.

Nella ripresa, la Pirossigeno prova a riaprire la partita con Cabeça, protagonista di un’azione personale che però non trova fortuna. I lupi continuano a spingere con Guga, ma Dalcin si oppone con sicurezza. Al 4-1 definitivo pensa ancora Espindola, con un tiro deviato da un giocatore ospite che spiazza l’incolpevole Lo Conte.

La Feldi controlla il match fino al triplice fischio, mentre per la Pirossigeno resta il rammarico di non aver concretizzato le proprie occasioni, come quella capitata sui piedi di Titon nel primo tempo. Da segnalare anche l’ingresso in campo degli under Cambareri e Paciola, una nota di speranza per il futuro dei rossoblù.

Con questa vittoria, la Feldi Eboli si prende il primo posto in classifica, scavalcando Genzano che cade 1-0 in casa del Napoli Futsal, mentre la Pirossigeno dovrà lavorare ancora per conquistare la sua prima vittoria stagionale.

Il tabellino

FELDI EBOLI-PIROSSIGENO COSENZA 4-1 (pt 3-1)

EBOLI: Dalcin, Venancio, Caponigro, Calderolli, Ugherani. Montefalcone, Liberti, Tiago Lemos, Barra, Espindola, Sansone, Selucio. Allenatore: Antonelli

COSENZA: Lo Conte, Marchio, Bavaresco, Cabeça, Titon. Golia, Del Ferraro, Reda, Cambareri, Corrado, Guga, Paciola. Allenatore: Tuoto

ARBITRI: Francesco Sgueglia di Finale Emilia e Antonio Dan Campanella di Venosa. CRONO: Raffaele Buonocore di Castellammare di Stabia.

MARCATORI: 05'02" pt Liberti (E), 05'14" pt e 11'44" st Espindola (E), 09'07" pt Cabeça (C), 15'04" pt aut. Bavaresco (E)

NOTE: Gara disputata alle ore 20:30 al PalaSele di fronte a circa 200 spettatori. Ammoniti: 06'21" pt Venancio (E), 04'51" st Espindola (E), 14'46" st Guga (C). Espulso al 04'05" st il direttore sportivo della Pirossigeno Cosenza Rocco Bossio.