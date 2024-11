Crotone aspetta la Vecchia Signora fresca della delusione in Champions ma i punti salvezza i rossoblu dovranno conquistarli a Marassi

Dietro l’angolo c’è la Juventus. Prima però il Genoa dopo la vittoria scaccia crisi contro il Bologna. Passato, presente e futuro del Crotone chiamato al bis per continuare a sperare nella salvezza. Quella che ha praticamente già messo in cassaforte il grifo che contro gli squali punta al salto di qualità. Qualcosa quasi inimmaginabile solo un girone fa quando il Genoa navigava nelle ultime posizioni in classifica ed il Crotone sembrava lanciato verso una permanenza tranquilla. E invece. I rossoblu dovranno soffrire fino all’ultimo anche quest’anno ed il match di Marassi, con la Spal impegnata a Firenze ed il Cagliari opposto ad un Udinese reduce da otto sconfitte di fila, potrebbe rappresentare uno spartiacque decisivo.

“Febbre bianconera”

Intanto Crotone si mobilità per il match di mercoledì (ore 20:45) contro la Juventus, fresca della delusione in Champions contro il Real Madrid. Allo “Scida” sarà tutto esaurito. Una festa dello sport a cui nessuno vorrà rinunciare. D’altronde, la Calabria è una delle regioni dove si registrano il maggior numero di sostenitori della Vecchia Signora. Sono trentatrè i club doc riconosciuti dalla società e distribuiti su tutte e cinque le province. Un numero che pone la Calabria dietro solo a Lombardia, Piemonte e Sicilia.

L’arrivo in Calabria della Juventus

Come lo scorso anno l’aereo con la squadra di Allegri dovrebbe atterrare nel pomeriggio di martedì all’aeroporto internazionale di Lamezia Terme intorno alle 18:00. Dopodichè la squadra proseguirà per Crotone in pullmann.