Alle 19 tutti gli incroci delle 38 giornate previste nel prossimo torneo. Possibili big match alla prima giornata. Il Crotone eviterà senz’altro…

E’ il giorno del nuovo calendario di Serie A. Tanta attesa tra i 20 club che comporranno l’esercito del massimo torneo italiano targato 2017/2018.

Tanta attesa soprattutto a Crotone pronto alla sua seconda stagione di fila nell’olimpo del calcio. Oggi alle 19 verranno svelati tutti gli incroci delle 38 giornate del prossimo campionato al via nel penultimo week-end di agosto.

Orari di gioco, turni infrasettimanali e soste

Saranno tre turni i infrasettimanali (mercoledì 20 settembre, mercoledì 25 ottobre e mercoledì 18 aprile). Cinque le soste: quattro per gli impegni delle nazionali (3 settembre, 8 ottobre, 12 novembre e 25 marzo) e una quinta il 14 gennaio. Cambieranno anche gli orari delle partite. Il sabato si giocherà alle ore 15, 18 e 20.45; la domenica si giocherà alle ore 12.30, 15, 18 e 20.45; il lunedì alle ore 20.30. Anche i vari turni infrasettimanali si disputeranno nell'arco di tre giorni: martedì, mercoledì e giovedì.

Possibili big match alla prima giornata

La Juventus campione d'Italia contro il Milan. dominatore del mercato, la Roma contro il Napoli oppure contro l'Inter del suo ex allenatore, Spalletti: può iniziare con i fuochi d'artificio la nuova Serie A che prenderà forma dopo l'assemblea di Lega chiamata a fare il punto sulla riforma della governance, tema che ha portato al commissariamento e ancora divide i club.

No incrocio Milan – Napoli

Il nuovo torneo patirà il weekend de 19-20 agosto: varie combinazioni possono generare big match alla prima giornata, ma non fra Milan e Napoli, impegnate nei preliminari di coppe. I rossoneri iniziano in trasferta come Genoa, Roma, Chievo e - per indisponibilità dello stadio - Cagliari (due turni) e Spal. Cominciano in casa Inter, Sampdoria, Lazio e Verona. È prevista alternanza casa-trasferta per Bologna e Spal, per le squadre di Verona, Genova, Milano, Torino e Roma. Nei turni infrasettimanali non sono possibili sfide fra Inter, Juve, Milan, Napoli e Roma, né i derby, tutti in giornate diverse, tranne prima e ultima. La Juventus può esordire con tutte le migliori squadre della scorsa stagione, tranne la Fiorentina. Per il debutto con la Roma Di Francesco può pescare fra dieci alternative, incluse la sua ex squadra, il Sassuolo, Inter, Fiorentina e Napoli, che può incontrare praticamente ogni squadra tranne tre. A parte il rischio Juve, il Milan ha buone chance di avere in trasferta un esordio più soft di quello dell'Inter a San Siro. Alcune squadre hanno chiesto di giocare in trasferta in certe date per eventi concomitanti: il Torino il 10 settembre, il primo ottobre Bologna e Juve, l'Atalanta il 15 ottobre, la Fiorentina due volte di fila il 19 e 26 novembre, il Napoli il 4 febbraio.

Il Crotone tra le mura amiche nelle prime due giornate

Dopo la straordinaria cavalcata che ha portato gli squali alla salvezza all’ultima giornata, i rossoblu ripartiranno dall’Ezio Scida. Ed ecco la novità rispetto allo scorso anno quando i pitagorici non potettero disporre del proprio impianto di gioco per diverse giornate. Subito il calore del proprio pubblico, quindi, per i ragazzi di Davide Nicola che potranno puntare sul fattore C come casa per le prime due giornate di campionato. Questo per permettere al Cagliari di disputare le prime due gare in trasferta. Il motivo? I sardi avrebbero chiesto ed ottenuto un po’ di tempo in più per ultimare lo stadio da 16mila posti. Stando al regolamento la squadra rossoblu eviterà senz’altro il Bologna che lo scorso anno fu il primo avversario degli squali pitagorici.

La corsa alla nuova Champions

Con l’avvio del nuovo campionate parte anche la corsa ai 4 posti disponibili per partecipare alla nuova Champions League. Dal 2018-2019, infatti, ci saranno quattro posti a disposizione garantiti senza preliminari per le squadre italiane.