Nel quinto turno la squadra di Paniccia trova il primo successo stagionale. Al PalaPirossigeno gara convincente contro il Saviatesta, con i lupi trascinati dal pubblico e dalle reti di Marcelinho, Bissoni, Trentin, Everton e Lo Cicero

Dopo quattro giornate di attesa, la Pirossigeno Cosenza trova finalmente la prima vittoria in campionato. Nel quinto turno di Serie A di calcio a 5, i rossoblù superano 5-2 il Saviatesta Mantova davanti al pubblico del PalaPirossigeno, protagonista ancora una volta di un grande sostegno. Prestazione convincente per la squadra di mister Paniccia, che ottiene tre punti importanti per il morale e per la classifica.

La partita

L’avvio è equilibrato, con occasioni da entrambe le parti: Lo Cicero sfiora il vantaggio al 4’, mentre due minuti dopo Wilde risponde per il Mantova. Al 6’ gli ospiti sbloccano il risultato con Caique, che trova un gran destro all’incrocio. Il Cosenza reagisce subito e al 12’ pareggia grazie a Marcelinho, pronto a deviare in rete un tiro di Marchio. La spinta dei rossoblù cresce e al 16’ arriva il 2-1 firmato da Bissoni con un preciso piatto destro. Prima dell’intervallo Marcelinho sfiora il tris con un pallonetto che termina alto.

Nella ripresa, Parisi salva subito su una conclusione acrobatica di Misael, poi il Mantova resta in inferiorità numerica per l’espulsione diretta di Ceccatto. Il Cosenza ne approfitta e allunga sul 3-1 con Trentin, servito da Marcelinho. I rossoblù gestiscono bene e al 9’ Everton porta a quattro le reti, finalizzando un contropiede con un tocco sotto su Deidda. Lo Cicero sigla il 5-1 poco dopo, mentre gli ospiti, con il portiere di movimento, trovano solo il 5-2 nel finale con Wilde.

Il tabellino

PIROSSIGENO COSENZA-SAVIATESTA MANTOVA 5-2 (pt 2-1)

COSENZA: Parisi, Trentin, Bissoni, Everton, Pedrinho. De Brasi, Adornato, Marchio, Rosato, Marcelinho, Lo Cicero, Fantecele. All. Paniccia

MANTOVA: Deidda, Taurisano, Donadoni, Misael, Mascherona. Casassa, Leleco, Ceccatto, Wilde, Moratelli, Caique, Cabeça. All. Milella

ARBITRI: Nicola Maria Manzione di Salerno, Ugo Ciccarelli di Napoli.

CRONO: Domenico Saccà di Reggio Calabria.

MARCATORI: 05'53" pt Caique (M), 11'21" pt Marcelinho (C), 16'01" pt Bissoni (C), 06'32" st Trentin (C), 09'22" st Everton (C), 11'41" st Lo Cicero (C), 15'58" st Wilde (M).

NOTE: Gara disputata alle ore 20:30 al PalaPirossigeno di fronte a circa 800 spettatori. Ammoniti: 03'25" st Trentin (C). Espulso: al 05'33" st Ceccatto (M).

