VIDEO | Nella dodicesima giornata i pitagorici faranno visita ai friulani. Stroppa dovrà fare i conti con l'infermeria: out Benali e Cigarini mentre Magallan squalificato. In campo alle 18:30

Sabato il Crotone ha conosciuto la prima vittoria stagionale: un 4-1 contro lo Spezia che ha permesso alla squadra allenata da Stroppa di tirare un sospiro di sollievo.

La classifica ancora non sorride, i rossoblù, infatti, sono ancora ultimi ma vincere contro i liguri è servito soprattutto per il morale, oltre che per concretizzare alcune delle buone indicazioni fatte vedere nelle precedenti dieci giornate. Adesso, gli squali, sono alla ricerca del bis, ed oggi alle 18:30, l’occasione in casa dell’Udinese di confermarsi. Alla “Dacia Arena” la squadra di Stroppa affronterà una delle formazioni più in forma del campionato, sensazione confermata anche da Stroppa nella conferenza pre-match. I bianconeri sono reduci dal successo per 3-2 in casa del Torino ed in classifica hanno al momento 13 punti.

Le scelte di Gotti

Mister Gotti ha qualche problema tra squalifiche ed infermeria: in attacco dovrà fare i contri con l’assenza di Stefano Okaka. Nel reparto offensivo dei friulani è sicuro del posto da titolare Pussetto, a segno anche nel match contro i granata, al suo fianco oggi pomeriggio, uno tra Deulofeu, Nestorovski e Lasagna, con quest’ultimo che sembrerebbe il favorito.

Le scelte di Stroppa

Stroppa non potrà contare a centrocampo su Benali e Cigarini, entrambi infortunati, ha invece recuperato Andrea Rispoli che è partito insieme al gruppo alla volta del Friuli ma difficilmente scenderà in campo. La novità potrebbe essere l'impiego in attacco dal primo minuto del francese Riviere in coppia con Junior Messias.

I precedenti

Nei precedenti in Serie A tra le due squadre, il bilancio è in equilibrio con 2 successi a testa: nell’ultima occasione (campionato 2017/18) il Crotone vinse per 2-1 in casa dei bianconeri. Al termine della stagione i pitagorici retrocedettero in Serie B.

L'arbitro

Ad arbitrare Udinese – Crotone sarà il Sig. Antonio Di Martino della sezione di Teramo.