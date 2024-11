Nel turno infrasettimanale della quattordicesima giornata il Crotone riesce a conquistare la seconda vittoria in campionato. Messias assoluto protagonista contro un Parma che nel finale sfiora il pari

Primo tempo

La prima occasione del match è di Bruno Alves (8’) che va al tiro dai 25 metri : Cordaz para centralmente. Il Crotone si fa vedere al 17’ con un’azione solitaria di Reca che mette in difficoltà la difesa dei crociati ma non riesce a concludere.

Il match si accende

Al 23’ il Parma è pericoloso con Karamoh che entra in area e lascia partire un destro che sfiora il palo. Sulla ripartenza del Crotone Messias riceve in area un suggerimento da Reca. Il brasiliano del Crotone, spalle alla porta, si gira e col destro non dà scampo a Sepe.

Crotone in vantaggio. Le emozioni si susseguono e pochi secondi dopo la ripresa del gioco, Karamoh segna l'1-1, ma nell’azione Inglese è in posizione di fuorigioco: Maresca annulla. Il Parma vuole il pareggio e ci prova ancora con l'ex giocatore dell'Inter protagonista: tiro di destro che colpisce il palo. È una bella partita. Al 36’ occasione per Inglese : Cordaz dice no.

Raddoppio Crotone

Il Parma è pericoloso ma il Crotone segna. Ad un minuto dal termine del primo tempo è ancora Messias il protagonista assoluto. Il brasiliano riceve un lungo lancio e anticipa sui venti metri l'avversario con un controllo di petto. Appena dentro l'area, col pallone che rimbalza, pallonetto e Sepe battuto.

Secondo tempo

Al 54’ ci prova Pedro Pereira: tiro murato dalla difesa ospite. Il Parma è insidioso e riesce a trovare il gol che accorcia le distanze. Al 57’ Kucka dagli sviluppi di un angolo battuto da Brunetta batte Cordaz: il colpo di testa è vincente. Il Parma ci crede. Al 61’ super risposta di Cordaz che in uscita salva su Karamoh dopo uno svarione difensivo.

Il portiere si ripete quattro minuti più tardi sul colpo di testa a botta sicura di Brunetta. Una patata che vale un gol. Il Crotone è stanco e si fa vivo con il solito Messias, dribbling e tiro: Sepe blocca. Al 97’ il Parma va vicino al pari ma il tiro di Kucka finisce di poco a lato. Il Crotone si salva e porta a casa i 3 punti.

Il tabellino

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Cuomo (63' Magallan), Golemic, Luperto; Pereira, Molina, Zanellato (89' Petriccione), Vulic, Reca; Messias, Riviere (59' Simy). All. Stroppa



PARMA (4-3-3): Sepe; Busi (46' Iacoponi), Osorio (83' Valenti), Bruno Alves, Gagliolo; Hernani (76' Cyprien), Sohm (46' Brunetta), Kurtic; Kucka, Inglese (59' Cornelius), Karamoh. All. Liverani

Marcatori: 24' e 44' Messias (C), 57' Kucka (P)