Al 90' annullato il gol vittoria dei calabresi firmato da Ceccherini. I sardi, rimasti in 10 per tutta la ripresa dopo il rosso a Pisacane, strappano un punto prezioso.

Poteva e doveva essere la partita del sorpasso in classifica per la squadra di Zenga. Gioia negata al 90' dalla Var.

Un pari tra le polemiche

Allo Scida invece finisce in parità. un risultato che lascia l'amaro in bocca soprattutto ai padroni di casa, in superiorità numerica per tutta la ripresa. Il pareggio lo ottiene il Cagliari che risponde così al rigore realizzato da Trotta al 29' e conquistato da Nalini dopo un contatto con Faragò.

Alla fin del primo tempo succede di tutto. Dall'espulsione di Pisacaneper fallo su Ricci, alla scontro tra Sampirisi e Cragno che costringe quest'ultimo a lasciare i pali al suo secondo Rafael.A chiudere la prima movimentata parte della partita ci pensa Cigarini che con una punizione perfetta spiazza Cordaz e segna il gol del pari. Nella ripresa il Crotone attacca, il Cagliari regge con l'uomo in meno.

La Var dà, la Var toglie

Al 90' Ceccherini, su punizione, di Ricci, mentre dentro la palla della vittoria. Tagliavento prima convalida. Dopoaver vonsultato la Var però annulla E Crotone-Cagliari va in archivio sull'1-1.