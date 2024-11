“A scuola da campioni” per alimentare un maggiore spirito di integrazione sociale attraverso lo sport. Questo l’obiettivo alla base dell’iniziativa che ha visto protagonisti i ragazzi delle scuole elementari e medie nella città pitagorica, insieme ai campioni rossoblù

Educare i giovani attraverso il rispetto, il fair play e la sana competizione. Una giornata importante in cui i giocatori del Crotone salgono in cattedra diventando insegnanti per quei ragazzi che proprio in loro vedono una figura in cui credere.

Si pensa già al prossimo turno ma i pitagorici non perdono di vista l’obiettivo più importante: continuare a lottare per una salvezza che ormai sembra sempre più lontana. Nel prossimo turno i ragazzi di mister Nicola saranno impegnati nella delicata trasferta contro il Napoli. Una sfida che certo non ha bisogna di presentazioni.

Al San Paolo troveranno una squadra ferita dopo l’eliminazione dall’Europa e ancora più agguerrita in campionato. Una di quelle partite che già all’impatto si presenta impossibile ma anche imprevedibile. I rossoblù, infatti, nelle precedenti giornate, seppur sconfitti hanno dimostrato di non temere neanche le più grandi.

Certo i punti persi nel tragitto sono fin troppi. Non ultimo proprio il pareggio contro il Sassuolo. Un pareggio che ha lasciato l’amaro in bocca se si guarda anche il cammino dell’Empoli: i toscani sembrano voler riaprire a tutti i costi la questione salvezza, mantenendo un vantaggio consistente su chi insegue, ma continuando a perdere.

Maria Chiara Sigillò