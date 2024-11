È già tempo di pensare al prossimo turno. Nell’anticipo della ventiquattresima giornata di campionato, i rossoblù ospiteranno l’Atalanta. A suonare la carica, Federico Ceccherini.

Dietro le spalle la notte magica di San Siro tutta da applausi, con un pari strappato all'Inter che sa quasi di vittoria, soprattutto per mister Zenga. Davanti agli occhi un'altra importante gara.A domicilio, per l'anticipo della 24a giornata in programma sabato alle 18, arriva l'Atalanta, la Dea del campionato e in piena corsa in Europa League.

Dunque una partita non semplice. Un match che i rossoblù prepareranno al meglio. La questione salvezza non è ancora chiusa. Con una SPAL sotto solo di tre punti e le altre davanti, su tutte Cagliari e Genoa, in piena in ripresa.

Squadra al lavoro: c'è anche Moussa Diaby

Pronti via. La squadra è già al lavoro. A disposizione del gruppo anche l'ultimo arrivato, il francese Moussa Diaby. Riposo assoluto invece per Bruno Martella, causa la distorsione alla caviglia destra rimediata proprio nella gara contro l'Inter.

Federico Ceccherini suona la carica

Saranno ore di duro lavoro per il Crotone. I rossoblù vorranno certamente riscattarsi dal brutto 5-1 rimediato all'andata, in quel di Bergamo, così come spiega il difensore Federico Ceccherini.