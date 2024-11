L’Uomo Ragno ed i pitagorici escono tra gli applausi di tutto il Meazza che invece copre di fischi i nerazzurri

A l l a f i n e g l i a p p l a u s i s o n o t u t t i ( e s o l o ) p e r W a l t e r Z e n g a e d i l s u o C r o t o n e . S a n S i r o s p o n d a I n t e r r i a b b r a c c i a l ’ U o m o R a g n o e f a i c o n t i c o n l ’ e n n e s i m a g i o r n a t a ( s e r a t a n e l l ’ o c c a s i o n e ) n o d e i n e r a z z u r r i . L a s q u a d r a d i S p a l l e t t i c o n t i n u a a m a s t i c a r e a m a r o i n c a m p i o n a t o ( n o n v i n c e d a 8 p a r t i t e ) e a l t e r m i n e d e l l a g a r a v i e n e c o p e r t a d a i f i s c h i . I l m e r i t o è t u t t o d e l C r o t o n e c h e v a s o t t o ( g o l d i E d e r ) n e l p r i m o t e m p o m a n o n s i s c o m p o n e . C o n c a l m a i p i t a g o r i c i r i a c c i u f f a n o i l p a r e g g i o ( r e t e d i B e r b e r i s , i l s e c o n d o i n t r e p a r t i t e ) e s i p e r m e t t o n o i l l u s s o d i f a r v e n i r e i b r i v i d i a l l a r e t r o g u a r d i a n e r a z z u r r a n e l f i n a l e . T r o t t a p e r ò n o n è f o r t u n a t o d a v a n t i a d H a n d o n o v i c e l ’ I n t e r s i s a l v a . M a p e r s t a s e r a v a b e n e a n c h e c o s ì . O t t o p u n t i i n o t t o p a r t i t e p e r Z e n g a e d i s u o i . L a m e d i a è d a s a l v e z z a p i e n a .