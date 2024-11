La partita tra Crotone e Milan di Serie A, prevista per domenica alle 18 allo stadio Ezio Scida, si giocherà a porte chiuse. Lo rende noto lo stesso club calabrese con una nota sul proprio sito dove spiega le motivazioni che hanno spinto a prendere questa decisione: “Una volta ricevuta l’autorizzazione da parte del governo regionale – della quale al momento si risulta in attesa – sarebbero infatti necessari una serie di ulteriori adempimenti burocratici e organizzativi per i quali non sussistono purtroppo le condizioni temporali”.