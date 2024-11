Escluse dai giochi per non retrocedere Palermo e Pescara. La permanenza in massima serie è una questione tutta calabro-toscana. Decisive le due sfide con la formazione di Montella

La 33^ giornata di Serie A bussa alla porta e l’attenzione degli scommettitori si concentra sulla zona bassa della graduatoria. Quella che spedirà le ultime tre in graduatoria in Serie B. Dopo il turno pasquale tutto è tornato ad un paio di settimane fa quando Crotone ed Empoli erano (e sono) separate da 5 lunghezze. Escluse dai giochi salvezza Palermo e Pescara, almeno per i bookmakers.

Quanti punti per evitare la retrocessione? In passato erano i fatidici 40 punti. Ma negli ultimi 5 anni solo una volta la quartultima si è salvata superando questa soglia (il Genoa a 42 punti nella stagione 2011/12). L'impressione è che il grosso divario tra le ultime cinque e le altre formazioni di Serie A potrebbe portare a un abbassamento della quota salvezza addirittura sotto quota 30 punti. Soprattutto nella stagione in corso.

Quote retrocessione Serie A 2017: le squadre a rischio B. Ecco le quote medie dei maggiori bookmakers per la retrocessione dalla Serie A. Non quotato il Pescara.