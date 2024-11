Dopo la sconfitta contro il Torino, l'allenatore analizza la partita. Niente alibi, dopo un 4-1 che ha ben poco da essere commentato, ma gli episodi pesano

Non cerca alibi l'allenatore rossoblù, Walter Zenga. Solo un'analisi su come a volte gli episodi possano stravolgere completamente il corso delle partite. Il risultato, 4-1 per i granata, ha ben poco da essere commentato, ma Zenga sottolinea gli errori da cui dover ripartire per affronatre le possime partite e raggiungere la salvezza.