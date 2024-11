L'Inter è campione d'Italia 2023-2024. I nerazzurri allenati da Simone Inzaghi conquistano lo scudetto, il 20esimo nella storia del club, e si cuciono sul petto la tanto ambita seconda stella grazie alla vittoria per 2-1 nel derby in casa del Milan nel match valido per la 33esima giornata. Mai nella storia della Serie A era successo che un derby assegnasse uno scudetto.

I gol di Acerbi e Thuram valgono la vittoria che garantisce il titolo aritmetico, a nulla serve la rete di Tomori che accorcia le distanze all'80': con 86 punti, l'Inter non può più essere raggiunta dai cugini, fermi a quota 69. Finale di partita caratterizzato da nervosismo con il battibecco tra Theo Hernandez e Dumfries che porta all'espulsione di entrambi al minuto 93. Poco dopo una manata di Calabria a Frattesi costa il cartellino rosso anche al capitano rossonero. Al triplice fischio scoppia la festa nerazzurra in campo, sugli spalti e in tutta Italia.

La soddisfazione di Inzaghi: «Non me ne rendo ancora conto»

«Abbiamo sempre lavorato per far sì che potessero succedere giornate come oggi. Sarà indimenticabile, ci sarà modo di festeggiare insieme alla nostra gente. Vincere un derby così in casa nel Milan è qualcosa che rimarrà». Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa dopo la vittoria dello scudetto. «Questa cavalcata è bellissima. Questa serata rimarrà, probabilmente non me ne rendo ancora conto, ma sono assolutamente contento».