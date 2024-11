Allo Scida i pitagorici asfaltano il Sassuolo e volano a +5 dalla quota retrocessione

Tre punti per continuare a sperare nella salvezza. Tre punti per continuare a restare sopra la quota retrocessione. Contro il Sassuolo il Crotone non poteva fallire. E non l’ha fatto. La squadra di Zenga tiene dietro tutte le concorrenti dirette alla permanenza in Serie A. Contro i neroverdi Simy trascina. Trotta fa il resto. Doppietta a testa e Sassuolo al tappeto con quattro gol sul groppone. Inutile la rete del calabrese Domenico Berardi sul finire del primo tempo. Vince il Crotone e in Calabria resta vivo il sogno di un altro anno nell’Olimpo del calcio.