L’Empoli sfida il Pescara mentre il Crotone ospita allo “Scida” l’Inter. Due sfide cruciali a 24 ore di distanza. Tra i “se” ed i “ma” vi spieghiamo tutti gli incastri possibili

Adesso tutto è davvero possibile. Soprattutto se l’Empoli dovesse continuare a balbettare. Il Crotone ci crede. Non ha mai smesso di farlo. Anche quando i punti che separavano calabresi e toscani erano molti di più dei cinque attuali. La salvezza è una lotta ancora aperta. Ma che potrebbe tornare a chiudersi subito. Tra sabato e domenica quando il calendario riserverà due sfide cruciali per la permanenza in Serie A: Empoli- Pescara e Crotone-Inter.

Un duello a 24 ore di distanza. Quelle che, verosimilmente, decideranno il prosieguo del campionato laggiù in classifica.

Gli scenari possibili. Se dovessero vincere sia l’Empoli che il Crotone tutto è rimandato al prossimo turno. Stessa situazione in caso di pareggio o sconfitta su entrambi i campi. Cambierebbe tantissimo, invece, qualora il Pescara dovesse sbancare il “Castellani” ed il Crotone battere la formazione di Pioli. A quel punto i passi che separerebbero toscani e calabresi sarebbero appena due.

Tanto rumore per nulla. Ma se l’Empoli dovesse tornare a vincere (perde da sette giornate di fila) e l’Inter portare via dall’Ezio Scida l’intera posta in palio, tutto tornerebbe come prima del successo del “Bentegodi”.

Alessio Bompasso