Contro la Sampdoria, partita particolarmente sentita per l' ex allenatore blucerchiato

Da 0 a 12. Queste le partite che dividono il Crotone dalla fine del campionato. E per i rossoblù è già iniziata un'altra settimana di lavoro. Dopo la partita rinviata contro il Torino, è tempo di pensare alla Sampdoria, partita in programma domenica alle 15 allo “Scida”.

Partita da ex per Zenga

Una partita particolarmente sentita per Zenga, un avversario a lui noto. E' proprio a Genova, sponda blucerchiata, che ha registrato la sua ultima esperienza da allenatore in Italia.

Ma le cattive notizie non mancano e arrivano dall'infermeria: se da un lato potrebbe recuperare Tumminiello, dall'altro resterà certamente fuori Ante Budimir, un altro ex di turno, per infortunio. Si tratta di frattura al metatarso. Il giocatore sarà quindi ora costretto a portare il gesso con tempi di recupero da valutare. Dunque niente partita d ex per l'Ariete. Da qui alla fine quindi Zenga dovrà trovare un'alternativa al problema.

Da qui alla fine, dodici finali

Da qui alla fine, infatti saranno dodici finali da giocare tutte d'un fiato per raggiungere l'obiettivo salvezza. Anche con un calendario fitto e pieno di insidie, a partire proprio dalla prossima.