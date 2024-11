Striscione a tinte rossoblu sul ponte che porta al “Mapei Stadium” la casa della formazione neroverde. A Reggio Emilia tantissimi i calabresi emigrati. Molti assisteranno al match di domenica prossima

La partita è tra cinque giorni. Ma Sassuolo-Crotone è già iniziata. E’ iniziata soprattutto per i tantissimi calabresi che vivono in Emilia Romagna e a Reggio Emilia nello specifico, casa del club neroverde.

Su un ponte vicino al “Mapei Stadium” è apparso uno striscione con tanto di guanto di sfida lanciato e slogan che chiama tutti i tifosi di Calabria a partecipare alla partita in programma domenica prossima.

“I tifosi sarete voi”. Così si legge sul cartello affisso ad una manciata di metri dall’entrata dello stadio emiliano. Quasi un avvertimento alla tifoseria di casa. Un incoraggiamento per il gruppo di Davide Nicola chiamato alla “sterzata” in campionato per abbandonare in fretta l’ultimo posto in classifica.