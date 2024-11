Il “gallo” ne fa 3 e manda al tappeto la squadra di Zenga. Gara chiusa di fatto già nel primo tempo

Basta una frazione di gioco al Torino per far sprofondare il Crotone nell’incubo retrocessione. Alla squadra di Mazzarri basta un tempo per sbarazzarsi del recupero di campionato e rifarsi sotto a Sampdoria, Atalanta e Fiorentina. I granata ritrovano un super Belotti che da solo, di fatto, stende i calabresi con una tripletta. Due gol il “gallo” li realizza nella prima frazione. Il tris nella ripresa. Nel mezzo la rete i Iago Falque. Inutile il timbro di Faraoni in pieno recupero. Il Crotone è kappao. L’operazione sorpasso ai danni della Spal non riesce.