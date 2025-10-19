Nella seconda giornata del campionato di Serie A2 di calcio a 5 (girone D) arrivano due buone prove per le calabresi, ma il bottino è di un solo punto. A muovere la classifica è la Blingink Soverato, che strappa un prezioso 3-3 in casa dell’Eur Roma con una rete all’ultimo respiro. Beffa invece per il Città di Acri, sconfitto 3-2 a Marsala a 23 secondi dalla sirena.

Al Palazzetto lilybetano di Marsala i rossoneri di coach Alessandro Basile offrono un’altra prestazione convincente, ma tornano a casa a mani vuote. Il primo tempo si chiude sul 2-1 per i siciliani grazie alle reti di Sanalitro e Cazzin, al secondo centro consecutivo, intervallate dal momentaneo pari acrese firmato Pagliuso.

La ripresa è ricca di occasioni da ambo le parti. L’Acri trova il 2-2 a pochi minuti dal termine con Arcidiacone, anche lui al secondo sigillo stagionale. Ma a 23 secondi dalla fine Tendero recupera palla e serve Barroso, che con freddezza realizza il gol del definitivo 3-2, condannando gli ospiti alla seconda sconfitta consecutiva.

Blingink Soverato, pari di carattere a Roma

Un pareggio dal sapore agrodolce per la Blingink Soverato, che in casa dell’Eur Roma riesce a trovare il 3-3 a tre secondi dalla sirena. I capitolini erano avanti prima 2-0 e poi 3-1 grazie alla doppietta di Batella e al sigillo di Bobadilla, ma i calabresi di coach Andrea Lombardo non si sono arresi: Ecelestini, Vedoveli e Piovesan firmano una rimonta di grande carattere che vale il primo punto stagionale.

Dopo due giornate, il girone D conferma l’equilibrio della categoria: Junior Domitia e Marsala restano a punteggio pieno (6 punti), mentre l’Eur sale a 4. Il Soverato si porta a quota 1, mentre l’Acri resta ancora fermo a 0.

Risultati 2ª giornata (girone D)

Messina Futsal – 1983 Roma 3Z History 1-2

Junior Domitia – GEAR Piazza Armerina 7-4

Eur – Blingink Soverato 3-3

Marsala Futsal 2012 – Città di Acri 3-2

Promostand Regalbuto – Futsal Mazara 2-4

La classifica

Junior Domitia 6

Marsala 6

Eur 4

Messina Futsal 3

Futsal Mazara 3

GEAR Piazza Armerina 3

Roma 3Z History 3

Blingink Soverato 1

Città di Acri 0

Promostand Regalbuto 0