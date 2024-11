Nel sesto turno del torneo le pantere orange conquistano i 3 punti contro i siciliani al termine di una gara mai messa in discussione. L’allenatore Lombardo: «Sono orgoglioso dei ragazzi e del pubblico che ci sostiene sempre con calore»

Una sesta giornata memorabile quella vissuta al PalaSparti di Lamezia Terme, dove l’Ecosistem ha scritto una pagina importante del suo campionato di Serie A2 di Futsal, demolendo il Messina Futsal con un perentorio 13-3. Una prestazione che non solo regala tre punti fondamentali, ma sottolinea il valore e le ambizioni di una squadra che sembra non conoscere limiti.

Protagonista assoluto della sfida contro i siciliani è stato Franco Flores, autore di ben quattro gol e leader indiscusso in campo. La sua performance ha incarnato al meglio lo spirito degli Orange: determinazione, tecnica e visione di gioco.

Se Flores ha brillato come stella polare, il resto della squadra non è stato da meno. Volini e De Masi, con due doppiette ciascuno, hanno confermato la loro vena realizzativa, mentre Mantuano, Caffarelli, Iaria, Gagliardi e Martino hanno completato il tabellino, dimostrando la profondità offensiva e la varietà tattica dei lametini

Sin dai primi minuti l’Ecosistem Lamezia ha preso in mano le redini del gioco, mostrando un calcio rapido, preciso e fantasioso. Il Messina Futsal, schiacciato dal pressing e dalla qualità degli avversari, ha potuto solo assistere allo spettacolo imposto dai padroni di casa. Una partita dominata in ogni reparto, con un attacco devastante e una difesa attenta, che ha concesso pochissimo. Con questo risultato, l’Ecosistem Lamezia Soccer lancia un chiaro avvertimento al campionato e alle avversarie: gli Orange sono una squadra da temere.

Le parole di mister Lombardo

Al termine della gara, il tecnico lametino ha elogiato la squadra: «Abbiamo disputato una gara perfetta. Tutto ciò che proviamo in settimana si è visto in campo oggi. Questa vittoria ci dà una grande spinta per il resto del campionato. Sono orgoglioso dei ragazzi e del pubblico che ci sostiene sempre con calore».