Il Soverato Futsal si prende la vetta della classifica del girone D del campionato di Serie A2, con un successo netto e convincente in casa del Castellana C5. Il 4-1 finale certifica la grande reazione della squadra di mister Barbagallo, che ha saputo rispondere con carattere all’eliminazione dalla Coppa Italia subita per mano del Futsal Bitonto.

Un colpo di reni fondamentale anche in chiave campionato, visto che il contemporaneo ko casalingo dei neroverdi contro la Gear permette al Soverato Futsal di agganciare i pugliesi in testa alla classifica e superarli in virtù degli scontri diretti.

L’inizio di gara non è stato dei più semplici per il Soverato Futsal, che dopo appena 2’40” si è ritrovato sotto nel punteggio a causa della rete di Benedetti per il Castellana C5. Un episodio che avrebbe potuto complicare i piani della formazione calabrese, ma la risposta è stata immediata. Al 9’53” capitan Monterosso ha ristabilito l’equilibrio, dando fiducia ai suoi e mettendo le basi per la rimonta.

Nella ripresa, infatti, il Soverato Futsal ha alzato il ritmo e fatto valere la propria superiorità. Al 2’43” Francini ha completato il sorpasso, poi all’8’43” Gallinica ha firmato il tris, chiudendo di fatto i giochi. A mettere il sigillo definitivo sul match ci ha pensato Juninho al 15’55”, rendendo ancora più rotondo il successo dei calabresi.

Questa vittoria non solo rilancia Monterosso e compagni dopo la delusione della Coppa Italia, ma proietta il Soverato Futsal al comando del campionato. Con il Futsal Bitonto sconfitto dalla Gear, le due squadre si trovano ora appaiate in vetta alla classifica, ma con i calabresi in vantaggio grazie agli scontri diretti.

Adesso, però, arriva un’altra sfida cruciale: nel prossimo turno, gli ionici ospiteranno l’Atletico Canicattì al palazzetto dello sport di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio. Una partita da non sbagliare per mantenere il primato e continuare a sognare in grande.

Tabellino

CASTELLANA C5-SOVERATO FUTSAL 1-4

CASTELLANA C5: Guglielmi, Montrone, Baldo, Polignano, Pedrone, Rotondo P. (capitano), Satalino, Vitto, Benedetti, Bianco, Chiantera, Zamponi. All.: Rotondo A.

SOVERATO FUTSAL: Scerbo, Parisi, Critelli, Monterosso (capitano), Juninho, Gallinica, Savio, Francini, Alì, Scigliano, Primerano, Marrazzo. All.: Barbagallo

ARBITRI: Venerando Di Bella di Piacenza e Alessandro Carella di Matera. CRONO: Mirko Cino di Enna

MARCATORI: 2’40” Benedetti (C), 9’53” Monterosso (S), 2’43” Francini (S), 8’43” Gallinica (S), 15’55” Juninho (S)

NOTE: ammoniti Baldo (C), Scigliano, Marrazzo, Scerbo (S)