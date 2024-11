Nella settima giornata i biancorossi acciuffano il pari in extremis ma restano comunque in vetta alla classifica. Trasferte amare per lametini e cosentini, che perdono rispettivamente in casa del Futsal Mazara e del Sammichele 1992

È stato un settimo turno abbastanza amaro per le squadre calabresi del campionato di Serie A2 di calcio a 5. Delle tre sorelle inserite nel girone D, conquista punti (uno) solo il Soverato Futsal che, da capolista, non va oltre il 3-3 casalingo contro i pugliesi del Castellana.

Pari in extremis del Soverato

Al Palasport di Sant’Andrea Apostolo dello Jonio, gli ospiti chiudono la prima frazione sul doppio vantaggio firmato da Chiantera e Rotondo. Nella ripresa il Soverato trova il gol al 6’06’’ con Martinez, ma il Castellana appare in giornata positiva e segna il tris con Chiantera (12’48'’). La squadra di Marullo riapre il match poco dopo il 15’ con la rete di Matteo Calabrese e trova il pareggio a 40 secondi dal suono della sirena. Il gol di Marco Scigliano evita la sconfitta e regala un punto, comunque prezioso ai soveratesi, che restano al comando del girone D insieme al Monopoli a quota 14 punti.

Ecosistem sconfitta a Mazara del Vallo

Non è stata una trasferta fortunata quella dell’Ecosistem Lamezia Soccer, che torna dalla sfida contro il Futsal Mazara con una sconfitta per 6-3. Un match dal doppio volto, in cui gli Orange hanno mostrato buone trame di gioco ma hanno pagato caro alcuni episodi, soprattutto l’inferiorità numerica nella ripresa.

La partita è iniziata con grande equilibrio, con entrambe le squadre capaci di rispondere colpo su colpo. Per l’Ecosistem, i gol del primo tempo sono stati firmati da Peralta e Flores, che hanno consentito di andare al riposo sul 2-2.

Nella ripresa, i lametini sono ripartiti con determinazione, trovando il vantaggio grazie a una rete di De Masi. Tuttavia, complice l'espulsione di Mazzei e l'inferiorità numerica, l'Ecosistem ha subito il ritorno dei padroni di casa, i quali - spinti dal pubblico casalingo - hanno cambiato l'inerzia del match chiudendolo, infine, sul 6-3.

Il match si è chiuso sul 6-3 per il Mazara, un risultato che forse punisce oltremisura l’Ecosistem, protagonista di un buon primo tempo e capace di tenere testa ai siciliani per buona parte della gara.

Il Città di Acri cade in Puglia

Trasferta amara anche per il Città di Acri. La squadra di Basile non sfigura in casa del Sammichele 1992 ma cede per 4-3 al termine di un match emozionante.

Al “Palalagravinese” i rossoneri passano in vantaggio al 10’43’’ con lo spagnolo Galindo. Il Città di Acri gioca bene ma i pugliesi sfruttano una disattenzione cosentina per trovare il pareggio con Fuentes. Pagliuso riporta l’Acri avanti, ma prima della fine della prima frazione arriva il 2-2 di Juanillo.

Nella ripresa il Sammichele sigla il 3-2 con uno scatenato Juanillo, ma il Città di Acri non molla e riacciuffa il pari grazie alla rete di Giuseppe Frassetti. I rossoneri devono però fare i conti ancora una volta con lo spagnolo Juanillo, il numero 16 dei pugliesi trova il punto del 4-3. A 3 secondi dal suono della sirena i lupi sfiorano il 4-4 con la conclusione di Galindo parata dal portiere avversario.

I risultati

Audace Monopoli – Messina Futsal 9-0

Canosa A5 – Atletico Canicattì 5 8-5

Futsal Mazara 2020 – Ecosistem Lamezia Soccer 6-3

GEAR Piazza Armerina – Futsal Bitonto 6-6

Sammichele 1992 – Città di Acri C5 4-3

Soverato Futsal – Castellana C5 3-3

La classifica

Audace Monopoli 14

Soverato Futsal 14

Futsal Bitonto 13

Atletico Canicattì 5 13

Sammichele 1992 12

Ecosistem Lamezia Soccer 10

Futsal Mazara 2020 10

GEAR Piazza Armerina 8

Città di Acri C5 7

Castellana C5 7

Canosa A5 6

Messina Futsal 6

Prossimo turno

Castellana C5 – Sammichele 1992

Città di Acri C5 – GEAR Piazza Armerina

Futsal Bitonto – Futsal Mazara 2020

Messina Futsal – Canosa A5

Ecosistem Lamezia Soccer – Audace Monopoli

Atletico Canicattì 5 – Soverato Futsal