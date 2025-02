Nel 17esimo turno del girone D, gli orange conquistano 3 punti pesantissimi che li portano in classifica a quota 21: una lunghezza in meno rispetto al quinto posto, che a fine campionato vale il pass per la post season

Nelle diciassettesima giornata del campionato di Serie A2 di calcio a 5, l’Ecosistem Lamezia Soccer torna dalla trasferta siciliana con tre punti pesantissimi, imponendosi sul Messina Futsal con un netto 5-2. Una prestazione maiuscola per gli Orange, capaci di controllare il match con personalità e concretezza, confermando l’ottimo momento di forma.

La sfida in terra siciliana parte subito con ritmi elevati, con entrambe le squadre desiderose di conquistare i tre punti. Il Messina Futsal, spinto dal calore del pubblico di casa, trova il vantaggio già al 2'54" grazie a Di Conto, che finalizza un’azione corale dei siciliani.

Gli Orange non si lasciano intimorire e iniziano a macinare gioco, cercando il pareggio con intensità e determinazione. Il gol del meritato 1-1 arriva all’11'15", quando il solito Victor Peralta con il suo destro non lascia scampo al portiere avversario. Il primo tempo si chiude dunque in perfetto equilibrio, ma con l’Ecosistem che dà la sensazione di poter prendere il sopravvento.

Nel secondo tempo i ragazzi di mister Andrea Lombardo entrano in campo con la giusta mentalità e sfoderano una prestazione impeccabile. A spezzare l’equilibrio ci pensa Franco Flores, che tra il 1'29" e il 3'58" realizza una splendida doppietta. Un uno-due letale, che piega il Messina e modifica l’inerzia della partita a favore degli Orange.

I padroni di casa tentano una timida reazione, ma le redini della partita sono saldamente in mano all’Ecosistem. I lametini, guidati dalla leadership di capitan Caffarelli, aumentano lo score del match grazie all’ormai solito Victor Peralta, che al 13'45" sigla la sua doppietta personale.

Ma lo show di Peralta non è finito: al 15'42" il numero 8 Orange trova la tripletta, chiudendo definitivamente i conti. Solo nel finale, al 18'46", il Messina riesce a trovare il secondo gol con Saccone, ma ormai è troppo tardi per riaprire la partita.

Un successo che fa sognare

Questa vittoria rappresenta un segnale forte da parte dell’Ecosistem Lamezia Soccer, che dimostra carattere, maturità e una grande condizione fisica. Adesso l’obiettivo è dare continuità a questa prestazione nella prossima sfida, con la consapevolezza che gli Orange, quando giocano con questa intensità, possono mettere in difficoltà chiunque. Nel frattempo i lametini si portano a quota 21 punti in classifica, a -1 dai play off e +8 sulla zona calda.