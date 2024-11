Due vittorie e una sconfitta. È questo il bilancio, per le squadre calabresi, della quinta giornata del campionato di Serie A2 di Futsal. Nel girone D del torneo nazionale conquistano i 3 punti Soverato Futsal e Città di Acri, mentre l’Ecosistem Lamezia conosce una battuta d'arresto in trasferta.

Soverato forza 7

Al Palasport di Sant’Andrea Apostolo dello Jonio il Soverato Futsal rifila 7 gol al Bitonto. La squadra di Marullo va inizialmente sotto dopo appena 10’’ con Castillo che sigla l’1-0 ospite.

La reazione del Soverato non si lascia attendere: il pari è firmato da Calabrese, mentre il gol del sorpasso è di Juninho. I catanzaresi chiudono la prima frazione sul 2-1.

Nella ripresa arriva il tris soveratese di Scigliano, mentre la formazione pugliese prova a restare in partita con Pires. Il Soverato spinge sull’acceleratore e trova il quarto gol con Juninho (11’) e il quinto con Marrazzo (14’).

La formazione ospite, invece, segna ancora al quarto d’ora: Di Benedetto realizza la terza rete pugliese. I padroni di casa consolidano ancora di più il loro vantaggio con la sesta rete, che porta ancora una volta la firma di Juninho. Nel finale ecco anche il settimo gol del Soverato, con Martinez. Il Bitonto segna allo scadere il quarto gol. Finisce 7-4 per la squadra calabrese che si porta a quota 10 punti in classifica a -3 dalla capolista Canicattì.

L’Ecosistem cade in Sicilia

Trasferta in Sicilia dal sapore amaro per l’Ecosistem Lamezia. Le pantere orange perdono 3-1 in casa della GEAR Piazza Armerina. Al Palaferraro i lametini si portano per primi in vantaggio con la rete di Violini (11’30’’). Il pari dei siciliani arriva nella ripresa: al 9’ ci pensa Vedovelli a riequilibrare il match. Lo stesso Vedovelli mette la freccia per i suoi portando la GEAR in vantaggio al 17’40’’. Il tris siciliano è firmato da Andrea Tamurella (19’31’’).

Acri corsara in Puglia

Il Città di Acri conquista una preziosa vittoria in trasferta, imponendosi per 4-2 contro il Canosa A5. Un successo che regala ai rossoneri tre punti importanti per la classifica. La sfida che si è giocata nella tensostruttura di Canosa di Puglia inizia con i padroni di casa decisi a mettere subito pressione e, grazie a un gioco aggressivo, trovano il gol del vantaggio con Bocca dopo poco più di un minuto di gioco.

L’Acri, però, non si lascia intimidire e risponde prontamente con una rete firmata dal capitano rossonero Santo Giudice (9’15’’), che ristabilisce la parità e infonde fiducia alla squadra di coach Alessandro Basile. Poco dopo, è Pagliuso a trovare il raddoppio, permettendo ai rossoneri di chiudere il primo tempo avanti per 2-1.

Nella ripresa, l’Acri continua a premere sull’acceleratore. Giudice sigla la sua doppietta personale, portando il risultato sul 3-1 al 6’18’’. I lupi rossoneri non si accontentano e aumentano il distacco con un gol dello spagnolo Galindo, abile a sfruttare un’occasione per il poker.

Il Canosa A5 non si arrende e riesce a dimezzare le distanze con una rete che riaccende le speranze firmata da Laurenzana. I pugliesi poi tentano un assalto finale, ma la difesa acrese regge l’urto, e la partita si conclude con un meritato 4-2 in favore degli ospiti. Il Città di Acri si porta a 7 punti in graduatoria, agganciando l’Ecosistem Lamezia. Per i rossoneri nel prossimo turno il derby casalingo contro il Soverato.

La classifica

Atletico Canicattì 13

Soverato Futsal 10

Futsal Bitonto 9

Sammichele 9

Audace Monopoli 8

Ecosistem Lamezia 7

Città di Acri 7

GEAR Piazza Armerina 7

Messina Futsal 6

Futsal Mazara 4

Canosa A5 3

Castellana 3