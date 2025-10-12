Prova di solidità e carattere per la Cadi Antincendi Futura, che espugna il campo del Mascalucia Futsal con il punteggio di 3-2 nella terza giornata del campionato di Serie A2 Élite. Un successo importante per la formazione reggina, guidata dal duo Honorio–Martino, che sale così a 6 punti in classifica nel girone D.

Partita intensa e ricca di episodi quella andata in scena in Sicilia, dove i padroni di casa hanno sbloccato il risultato al 10’ del primo tempo con Luca Longo, dopo un avvio equilibrato e diverse occasioni da entrambe le parti. Nonostante le assenze pesanti di Pizetta e Minnella, la squadra calabrese ha mantenuto ordine e concentrazione, con Parisi protagonista di alcuni interventi decisivi.

Nella ripresa arriva la reazione degli ospiti: un tiro di Parisi mette in difficoltà Lo Faro, e sulla respinta Honorio trova il pareggio. Il Mascalucia torna avanti con Tosto, ma la Cadi Antincendi riesce nuovamente a rimettere la gara in equilibrio grazie a Falcone, bravo a sfruttare una triangolazione con Pedro Mendes in situazione di power play.

Il gol decisivo arriva a poco più di tre minuti dal termine: un assist di Cividini libera Scopelliti, che da pochi passi firma il definitivo 2-3. Nel finale il portiere Parisi salva il risultato con due interventi di rilievo, consentendo ai reggini di portare a casa tre punti pesanti in trasferta. La Cadi Antincendi Futura tornerà in campo venerdì prossimo al Palattinà, dove affronterà la New Taranto, tra le formazioni più attrezzate del girone.