La Polisportiva Futura firma una vittoria di grande prestigio battendo la Lazio, seconda forza del campionato di Serie A2 Élite, per 4-3 in un match emozionante valido per l'ottava giornata. Un successo che permette ai calabresi di riscattarsi dopo l’ultima uscita (sconfitta per 7-0 in casa del Capurso ndr), consolidando il loro buon momento casalingo dopo la vittoria sul Giovinazzo.

Il Palattinà è stato teatro di una partita vibrante, dove i ragazzi di Humberto Honorio e Tonino Martino hanno brillato per cuore, tecnica e intensità. Protagonista assoluto della serata è stato Humberto Honorio, il numero 9 gialloblù, ha offerto una prestazione memorabile: due gol e un assist, siglando una delle sue migliori gare da quando veste questi colori.

La cronaca

La gara si apre con un’ampia fase di studio, durante la quale entrambe le squadre cercano di prendere le misure. La Futura si presenta con Pizetta, Parisi, Honorio, Scopelliti e Minnella nel quintetto iniziale, mentre la Lazio risponde con il capitano Lupi, Tarenzi, Bertinelli, e Gedson.

La prima grande occasione è per Pizetta, che centra un palo pieno. Poco dopo, però, la magia di Honorio rompe l’equilibrio: a 6’55’’ dal termine della prima frazione, con una serpentina delle sue, il brasiliano firma il vantaggio per i padroni di casa. La Lazio reagisce prontamente, trovando il pari due minuti dopo con un bel gol di Lupi.

La Futura non si scompone e dimostra tutto il valore del suo collettivo. Al termine di un’azione corale, Parisi lancia Minnella, che serve un assist perfetto per Falcone, implacabile sotto porta: è il 2-1 con cui si chiude il primo tempo.

Nella ripresa, Honorio torna a prendersi la scena: dalla trequarti, segna il gol del 3-1 con un tiro preciso, regalando un momentaneo doppio vantaggio ai gialloblù. La Lazio, però, non si arrende: Luca Bertinelli, con un’azione da pivot, accorcia le distanze sul 3-2.

Pizetta, fondamentale per la Futura, colpisce altri due pali, aumentando il rammarico per i padroni di casa. Non mancano le difficoltà: l’espulsione di Musumeci complica i piani, ma la Futura regge l’urto biancoceleste.

Il momento clou arriva con un’azione che entra di diritto nella memoria degli spettatori: un incredibile coast-to-coast di Honorio, che salta quattro avversari come fossero birilli, prima di servire a Scalavino un assist perfetto per il 4-2. Il Palattinà esplode in applausi ed emozioni.

Nel finale, la Lazio trova il gol del 4-3 con Lutta, ma non basta: la Futura resiste con tutte le sue forze e porta a casa tre punti pesantissimi.