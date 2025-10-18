La Cadi Antincendi Futura ha conquistato una vittoria importante contro la New Taranto, battuta per 6-5 al Palattinà di Lazzaro nella quarta giornata del campionato di Serie A2 Élite, girone B. Con questo risultato, la squadra reggina si è momentaneamente posizionata in cima alla classifica, in attesa del risultato del Benevento impegnato oggi in casa del Città di Melilli.

La formazione di casa, guidata da Tonino Martino e Humberto Honorio, ha dovuto fare i conti con diverse assenze a causa di infortuni, tra cui Ficara, Minnella ed Eriel Pizetta. Nonostante ciò, i giallo-blu hanno mantenuto concentrazione e gestione efficace del match, sfruttando il fattore campo e il supporto dei tifosi.

La partita si è aperta con il vantaggio del Teranto grazie a Rodrigo Lopez, seguito dalla rete di Giannace per il 2-0 ospite. La squadra di casa ha risposto con Scopelliti e Cividini, pareggiando 2-2. Il rush finale di primo tempo è ancor più bello per la gente del Palattina: espulso Rui Lima, la Futura ne approfitta. Falcone sfiora il gol del vantaggio. Si riscatta poco dopo, anche grazie all’uomo in più con l’assist per Scopelliti.

Nell’ultimo giro di lancette, una forza sovrumana di Cividini firma il quarto gol che, con due tentativi dominanti, “sbuca” la porta avversaria.

Nella ripresa, Honorio ha ampliato il vantaggio, mentre Taranto ha provato a rimontare segnando tre gol. Il risultato finale è stato fissato da Parisi, che ha chiuso il match sul 6-5. La gestione tattica dello staff tecnico e la capacità di alternare efficacemente difesa e attacco sono state determinanti per la vittoria. Il clima di fair play tra le squadre ha chiuso l’incontro in maniera corretta, senza tensioni.